Cardi B se entregó a la justicia tras denuncia de ataque en club nocturno | FOTOS

La rapera estadounidense Cardi B se entregó hoy a las autoridades de Nueva York, que la acusaron de dos delitos menores de agresión e imprudencia temeraria relacionados con un supuesto altercado con dos camareras de un club de estriptis el pasado 29 de agosto.

En el presunto ataque están involucradas unas diez personas del equipo de trabajo de la cantante, que fue citada para comparecer en una corte criminal el próximo 29 de octubre, según el portal de espectáculos TMZ.

La célebre intérprete, que el mes pasado ya protagonizó un altercado con la rapera trinitense Nicki Minaj, se presentó hoy voluntariamente en un cuartel de policía en el distrito de Queens (Nueva York), donde se recibieron los cargos por la pelea con dos camareras del Angels Strip Club.

Cardi B, cuyo verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almanzar, de origen dominicano, acudió al local a finales de agosto para ver actuar al grupo Migos, integrado por su marido, el también rapero Offset.

Según TMZ, la cantante se encontró allí con las hermanas Baddie G y Jade, con quienes ha mantenido una larga disputa, ya que cree que ésta última es amante de su esposo, y ordenó a su equipo que las agredieran con botellas, sillas y con la pipa de una cachimba.

También de acuerdo al portal, las dos mujeres resultaron heridas pero rechazaron recibir atención médica.

La cantante, que actuó este sábado en el festival Global Citizen de Nueva York, por primera vez tras tener a su hija, se presentó en el cuartel acompañada de dos hombres que tapaban su rostro con paraguas y no contestó preguntas a la llegada ni a la salida.

"Somos conscientes de que no hay pruebas de que hiciera daño a nadie en el club esa noche. Esperamos que este asunto se resuelva rápidamente", dijo su abogado, Jeff Kern, a la prensa que aguardaba fuera del recinto.

Las hermanas están demandando a la cantante por daños, según la prensa local.

"Ella continúa amenazándolas y claramente piensa que su estatus de celebridad la va a sacar de esto. Pero no importa si su nombre es Cardi B o Carl B, si comete una agresión violenta será llevada ante la justicia", dijo a la prensa el abogado Joe Tacopina, que representa a las presuntas víctimas.



La defensa de Cardi B dijo que la rapera recibió una citación en relación con una pelea en un club nudista en Nueva York.



El abogado Jeff Kern dijo el lunes afuera de una comisaría en Queens que no estaba "al tanto de ninguna evidencia" de que Cardi B "le haya causado daño alguno a alguien".



Cardi B sonrió al salir de la estación policial pero no hizo declaraciones.



Según las autoridades, la rapera y su séquito estuvieron presentes alrededor de las 3 de la madrugada del sábado cuando estalló una riña en el club.



(Fuente: EFE / AP)