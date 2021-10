Cardi B sorprendió a sus fanáticos tras mostrar el millonario regalo que recibió en su cumpleaños número 29 por parte de su pareja, Kiari Kendrell Cephus, mejor conocido por su nombre artístico Offset.

El esposo de la rapera estadounidense le regaló una espectacular mansión en República Dominicana, país de origen de la cantante, una sorpresa que la rapera no podía creer.

A través de Instagram, la intérprete de “Bodak Yellow” mostró a sus más de 100 millones de seguidores, la espectacular vista al mar del Caribe que tiene este lujoso inmueble, el cual cuenta con seis dormitorios enormes y siete baños.

“¡No me puedo creer esto! Esto fue tan increíble para mí”, contó la artista tras señalar que había tenido deseos de invertir en propiedades en este país desde hace mucho tiempo, pero que sintió que Offset no estaba de acuerdo.

“Estoy feliz porque no crees que mis ideas de inversión son descabelladas. (…) Me encanta que le pidieras a mi papá que trabajara contigo en esto. Tú y mi papá son los hombres más importantes en mi vida y me hace muy feliz que ustedes sean cercanos y tengan su propio vínculo y relación”, acotó la compositora estadounidense.

Recordemos que, en setiembre de este año, Cardi B dio a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con el cantante Offset. La pareja mantiene una relación amorosa desde agosto del 2017. Este mismo año se comprometieron y se casaron en secreto.

