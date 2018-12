Cardi B no se presentó a una comparecencia ante el tribunal de Nueva York

La cantante Cardi B no se presentó el lunes en su comparecencia ante el juez por una pelea en la que participó en un club de striptease de la ciudad de Nueva York, ocurrido en agosto.

La rapera tenía previsto presentarse el lunes en una corte penal, pero el abogado de la estrella, Jeff Kerns, asistió al proceso judicial en su lugar.

La defensa dijo al juez que Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar, estaba al tanto de la fecha de la audiencia, pero hubo circunstancias atenuantes que dificultaron su asistencia.

"Quiero que le transmita que no es aceptable que no esté hoy aquí", dijo el juez del Tribunal Penal de Queens, Sean Dunn, a Kern, ofreciendo una nueva fecha para el próximo viernes 7 de diciembre, según señala TMZ. "Debe informarle que si no se presenta, a menos que las circunstancias cambien, es muy probable que la corte emita una orden de arresto."

"Gracias, su señoría. El mensaje fue recibido alto y claro", respondió Kern.

La pelea se produjo luego que Cardi B acusó a una de dos hermanas que atendían el bar del club de tener un romance con su marido, Offset, quien forma parte del trío de rap Migos. Tras ello, los guardaespaldas de Cardi B y miembros de su entorno atacaron a las hermanas con botellas y sillas.

La estrella de la música se entregó a la policía en octubre después de haber sido acusada por las jóvenes, y luego fue liberada mientras duraba la investigación.