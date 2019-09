Carla Tello tras separación de Junior Silva: "Aún busco ese amor del día a día"

Este jueves Carla Tello y Junior silva anunciaron que, tras solo unos meses de matrimonio, están separados. Ellos iniciarán el proceso de divorcio dentro de dos años.

Ahora, Carla Tello ha utilizado su cuenta de Instagram para pronunciarse al respecto a través de un extenso mensaje, que acompañó de una fotografía que le tomaron hace algunos años en Roma.

En el texto que acompaña la imagen, Carla Tello reafirmó que no dará detalles sobre las razones que ocasionaron el fin de su matrimonio con el actor; sin embargo, se mostró optimista sobre su búsqueda del amor verdadero.

"Estoy pasando por una separación, de la cual no voy a dar detalles ni a hablar, es un tema privado. Justo por eso recordé esta foto, me la tomaron en Roma, en el foro romano, es el templo de Antonino y Faustina, se lo hizo Antonino a su esposa a quien amaba con locura y pasión y decidió volverla una deidad al momento de su muerte", indicó inicialmente Carla Tello.

"Siempre he creído en el amor y conocer estas historias me hacen sentir esperanzada. Creo en el amor loco, apasionado, el que te llena de adrenalina y te hace feliz. Pero, aún busco ese amor del día a día, aquel que es tierno, comprensivo, que no es orgulloso, que es comprometido, que es fiel, que te ayuda a ser mejor y no te hace sentir mal. Y por ese amor... vale la pena esperar", finalizó.

Carla Tello y Junior Silva dieron a conocer que mantenían una relación sentimental el pasado 14 de febrero. Solo dos meses después, en abril de este año, anunciaron que se habían casado en Las Vegas y mostraron su felicidad compartiendo algunas fotografías de la celebración, que ya fueron borradas de sus respectivas cuentas en redes sociales.