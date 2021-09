A través de su perfil de Instagram, la periodista Carla Tello compartió un extenso mensaje en el que explicó a sus seguidores los motivos por los que ya no aparece frente a las pantallas de Canal N.

Tello comentó que ya no conduce “Primero a las 12”, en Canal N, debido a que ahora está bajo la conducción del noticiero “América TV Noticias mediodía”.

“Esta es la última foto que me tomé en Canal N. Estoy leyendo sus mensajes de por qué no estoy hace un tiempo… ¿Que qué pasó conmigo?, ¿Que dónde estoy? Pues, les cuento que ahora ando por ‘América tv al mediodía’”, escribió en las primeras líneas de su post.

Asimismo, Carla precisó que su ausencia en Canal N será temporal; sin embargo, le pidió a sus seguidores la sigan acompañando por la señal de América TV.

“Me despido por un tiempo de Canal N y mi querido Primero a las 12. Y espero que me acompañen a las 12 pero en el 4. ¡Les mando un beso gigante!”, agregó.

Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron rápidamente y en los comentarios le dejaron mensajes cariñosos deseándole lo mejor en su nuevo reto.

“Hola Carla, se te extraña bastante, aunque es el mismo horario no sé no es igual, jaja. Lo bueno que en canal N se te podía ver casi todo el día, las repeticiones y en otro horario, ojalá regreses pronto”, “Te acompaño a donde vayas. Soy tu fiel seguidor”, “Estaré atento al noticiero del 4. Me había acostumbrado a Canal N”, fueron algunas reacciones de sus fans.

