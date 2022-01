Carlos Enrique Banderas, conocido popularmente como ‘Carloncho’, fue retirado del programa “En boca de todos” en marzo de 2021, luego que lanzara unos comentarios machistas relacionados a su expareja, Rosángela Espinoza, durante la emisión de su programa radial ‘El show de Carloncho’.

Diez meses después de su abrupta salida de TV, ‘Carloncho’ se enlazó este martes con el programa “En boca de todos” y aprovechó las cámaras para ofrecer unas disculpas públicas por sus desafortunados comentarios.

“Qué gusto estar nuevamente en el programa. De verdad han sido 10 meses de una pausa que no la pensé, pero que llegó a mi vida y aquí estoy sentado, nervioso, me siento un poco raro, pero feliz de poder compartir con ustedes. Es la primera vez que estoy saliendo en un medio”, dijo en un inicio.

Asimismo, el también locutor de radio señaló que entendió y aceptó la decisión que tomaron de retirarlo del programa de América Televisión.

“Deja un aprendizaje, muchas veces cuando uno está en el medio, entiende que lo primero que tiene que tener es responsabilidad, yo pensé que sabía muchas cosas y me di cuenta que no había logrado obtener otras. En ese sentido, lo entendí, entendí que me equivoqué totalmente, entendí también a los directivos, a la gente que me explicó. Uno nunca deja de aprender”, señaló.

Tras ello, Tula Rodríguez le preguntó si sentía que debía pedir disculpas, a lo que él respondió: “Claro, yo tengo que pedir disculpas porque sigo en la radio, he estado en un canal que va para toda la familia. Yo, en realidad, pido disculpas de corazón a toda la gente se haya sentido tocada por todo lo que yo haya podido decir, no existe justificación para algo que suena mal, sonó mal, yo lo entendí, lo asumí, y aquí estoy 10 meses después pidiendo disculpas”.

‘Carloncho’ reconoció que por intentar ser “gracioso, terminó siendo un tonto”. “Cuando uno tiene la responsabilidad del micrófono, la euforia, a veces quieres ser gracioso y terminas siendo un tonto. Me sentí un tonto al día siguiente, me sentí mal. Sentía que no había cumplido como comunicador, como profesional porque yo todos los días trataba de aprender”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO

Carloncho lanzó divertido reto a Facundo González

Carloncho lanzó divertido reto a Facundo González. (En boca de todos/ América) null