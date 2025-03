El locutor Renzo Winder se sumó a las denuncias contra Carlos Banderas, conocido como Carloncho, al revelar que sufrió maltratos laborales durante los 15 años que trabajaron juntos.

Tras la renuncia en vivo del locutor e ‘influencer’ El Misha a Radio Moda, quien acusó a Banderas de malos tratos y acoso laboral, además de sexualizar a sus compañeras y presumir supuestos encuentros íntimos con ellas, Renzo Winder también se pronunció.

“Durante muchos años he sufrido sus maltratos. Me fui de esa radio y perdí más de S/80.000 de liquidación porque había trabajado más de 15 años, pero preferí dejarlo” , indicó Renzo en "Magaly TV, La Firme".

Asimismo, relató que en más de una ocasión estuvo a punto de confrontarlo físicamente debido a su comportamiento. “Estuve a punto de irme a las manos. [...] Carloncho hizo aprender, entre comillas, la radio a punta de bullying” , agregó.

Por otro lado, Renzo fue contra Banderas, señalando que por más adulto que esté, no adquirió sabiduría.

“Algún día entenderás, pero ya es tarde para ti”, escribió en Instagram. “Tu talento más grande es rodearte de gente con más carisma y corazón que tú”, agregó.

Renzo Winder arremete contra Carloncho en Instagram: "Eres viejo, pero no sabio" | Foto: Instagram

¿Cómo fue la renuncia de El Misha?

Las denuncias contra Carloncho comenzaron con la inesperada renuncia de El Misha en plena transmisión en vivo de su programa en Radio Moda, el viernes 14 de marzo.

“A través del tiempo me di cuenta de que Carloncho es una [mala persona] Te lo digo aquí y en tu cara, como las veces que me ha tocado hacerte el pare, por cada vez que has insultado, mentado la madre y hecho llorar a mis compañeras” , dijo el locutor al despedirse en vivo.

¿Qué dijeron Carloncho y Radio Moda?

Hasta el momento, Carloncho no se ha pronunciado sobre las acusaciones. Mientras tanto, Radio Moda restringió los comentarios en sus redes sociales en medio de la controversia.

Por su parte, excolegas de Banderas como la Chinita Kim también han publicado mensajes que parecen referirse a la situación.

Historial de tensiones entre Renzo Winder y Carloncho: ¿Hubo conflictos previos?

El enfrentamiento entre Renzo Winder y Carloncho no es reciente. En 2024, mientras conducían el podcast ‘Sin lenguas en los pelos’ (No Somos TV), protagonizaron un tenso cruce por un comentario sobre la actriz Macla Yamada.

Winder interpretó que Carloncho la menospreciaba y salió en su defensa. “Estás hablando de una persona que ha sido mi compañera de trabajo durante un año. Yo conozco perfectamente a Macla, para mí, no es un intento de actriz”, afirmó.

El debate ocurrió en medio de una respuesta a Carlos Orozco, creador de la ‘Roro Network’, quien afirmó que su canal superaba en audiencia a ‘No Somos TV’. Mientras Carloncho intentaba explicar su postura sobre Yamada, la discusión se intensificó.

“Relájate un poquito”, le dijo a Winder para calmar la situación. Finalmente, el programa continuó con normalidad y Carloncho se disculpó con la audiencia por cualquier malentendido. “Yo solo quería que la gente no tome a mal tus palabras”, concluyó.