Un hijo es lo más importante que puede tener un padre y prueba de ello es el amor que el actor Carlos Alcántara siente por su hijo Lorenzo. Como se recuerda, el hijo del actor fue mencionado en un lamentable comentario en Instagram.



Carlos Alcántara habló por primera vez ante cámaras tras el ataque que recibió su hijo Lorenzo en las redes sociales. El comentario fue rechazado por todos los seguidores del actor y hasta distintas figuras del espectáculo peruano se pronunciaron sobre el tema.



El actor de 'Asu mare' contó al programa 'Domingo al Día' que siempre trata de contestar a los 'trolls' con una pincelada de humor pero el comentario sobre su hijo Lorenzo lo hizo pensar de una manera totalmente distinta. Carlos Alcántara manifestó que deseaba contestar con un insulto pero pensó que caería en el mismo error que el sujeto.



"Normalmente leo los comentarios que la gente pone. Entonces leo esto. Esto lo ha escrito una persona, no una máquina. ¿Cómo puede ser? En ese momento me sentí bastante indignado y comencé a contestar, cosa que no hago. Entonces empecé a escribir, insultándolo pero dije: '¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo lo mismo que él'", manifestó Carlos Alcántara en la entrevista.



Carlos Alcántara no puede creer que "un peruano" realice tan triste comentario. (Imagen: Instagram) Carlos Alcántara no puede creer que "un peruano" realice tan triste comentario. (Imagen: Instagram)

Carlos Alcántara también indicó que lleva una vida en paz y no busca confrontaciones con las personas. "Soy una persona que no se mete con nadie. Soy lo más profesional que puedo, que se mata por su hijo Lorenzo viendo qué más puedo hacer para sacarlo adelante. A él lo cuidamos como cuidaríamos a otro niño sin ninguna necesidad especial. Pero es un chico con dificultades y durante muchos años gastamos para sacarlo adelante. Uno tiene que estar orgulloso de sus hijos como vienen", indica el actor que saltó a la fama por interpretar a 'Machín' en la exitosa serie 'Pataclaun'.



Como se recuerda, Carlos Alcántara recibió el apoyo de todos sus fanáticos y le pidieron que no hiciera caso a esas comentarios y que era mejor ignorar a personas que solo buscan atacarlo sin ninguna razón. El padre de Lorenzo aprovechó la oportunidad y agradeció a todas las personas que estuvieron con él y por todos sus mensajes de apoyo.



"Quiero aprovechar las cámaras para agradecer a tanta persona que conozco y no conozco por todos los mensajes, los comentarios hacia nosotros, hacia Lorenzo y hacia todos los niños que se merecen un respeto. Se los agradezco de corazón", sentenció el popular actor peruano Carlos Alcántara.