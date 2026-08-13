Carlos Alcántara agradece el apoyo del público tras la muerte de su madre, quién falleció el pasado 9 de agosto. (Foto: Instagram / @cachinalcantara)
Carlos Alcántara agradece el apoyo del público tras la muerte de su madre, quién falleció el pasado 9 de agosto. (Foto: Instagram / @cachinalcantara)
Por Redacción EC

Carlos Alcántara rompió su silencio tres días después del fallecimiento de su madre, Rosa Isabel Vilar, conocida cariñosamente como ‘doña Chavela’. El actor utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que recibió junto a su familia durante los últimos días.

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