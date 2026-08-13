Carlos Alcántara rompió su silencio tres días después del fallecimiento de su madre, Rosa Isabel Vilar, conocida cariñosamente como ‘doña Chavela’. El actor utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que recibió junto a su familia durante los últimos días.

A través de Instagram, el artista compartió una fotografía del velorio de su madre, en la que se observan flores blancas, velas encendidas y una imagen de Cristo. La publicación estuvo acompañada por un emotivo mensaje dirigido a quienes estuvieron pendientes de su familia.

“Quiero agradecer de corazón todo el cariño que hemos recibido mi familia y yo. Cada mensaje, cada abrazo, cada palabra y cada recuerdo compartido sobre mi mamá nos ha acompañado y ha significado muchísimo para nosotros”, escribió Alcántara.

El actor también destacó el respeto mostrado por el público y los medios durante el momento de dolor que atraviesa su familia. “Gracias también por el respeto, la consideración y, especialmente, por haber cuidado nuestra intimidad en estos días tan difíciles”, precisó.

Asimismo, Carlos Alcántara contó que las flores y mensajes recibidos se convirtieron en una fuente de fortaleza para sus seres queridos. “Las flores y todos sus mensajes nos han dado mucha fuerza y consuelo. Gracias por tenerla siempre presente con tanto cariño”, resaltó el conocido actor nacional.

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La publicación generó nuevas muestras de solidaridad de figuras del espectáculo y seguidores. Entre los mensajes estuvieron los de Yirko Sivirich, Patricia Barreto y Andrea Luna, quienes enviaron palabras de apoyo al actor y su familia.

Isabel Villar asistió al avant premier de la tercera película "Asu mare" en compañía del resto de la familia. (Foto: Archivo El Comercio)

Como se recuerda, ‘Doña Chavela’ falleció el pasado domingo 9 de agosto. Su historia quedó vinculada a la carrera de su hijo y a la película “¡Asu Mare!”, donde su figura inspiró al personaje que Carlos Alcántara convirtió en uno de los más recordados del cine peruano. Tras su partida, el actor le dedicó un último mensaje: “Todo mi amor para ti”.