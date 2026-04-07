Carlos Alcántara continúa generando reacciones en el espectáculo nacional luego de separarse de su esposa, Jossie Lindley, con quién mantuvo un matrimonio de más de 10 años. Tras ser captado divirtiéndose en fiestas, el actor fue visto besándose con una mujer rubia.

El popular ‘Cachín’ está en una etapa distinta de su vida luego de finalizar su matrimonio de más de una década, por lo que parece estar disfrutando de su soltería, según imágenes del programa “Magaly TV, la firme”.

El protagonista de la saga “Asu mare” fue visto disfrutando de una fiesta y besándose con una mujer identificada como Stefany Camus.

Carlos Alcántara es captado besando a una mujer en una fiesta. (Foto: Composición / Allen Quintana)

Al parecer, Stefany Camus no es ajena al mundo del entretenimiento. El programa “Magaly TV, la firme” sacó del archivo dos reportajes de ella, donde se reveló que estuvo involucrada con dos personajes de la farándula local.

En mayo del 2021, la joven fue captada saliendo de un hotel de la zona de Santa Catalina, junto al cumbiambero John Kelvin. En ese entonces, ella afirmó que ambos se encontraban solteros, pero las imágenes mostradas en el programa de Magaly Medina indicarían lo contrario luego de que el cantante fue visto ingresando a la casa que compartía con su entonces pareja Dalia Durán.

En ese mismo año, Stefany Camus fue captada subiendo al carro del futbolista Jean ‘El Ratón’ Deza e ingresando a un hotel de Magdalena.

Los hechos que evidenció Magaly Medina en su programa han despertado muchos comentarios sobre la vida actual del popular actor Carlos Alcántara, quien en las últimas semanas ha sido visto disfrutando de fiestas y reuniones al lado de diversas personas.