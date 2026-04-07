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Carlos Alcántara es captado besando a una mujer en una fiesta. (Foto: Composición / Allen Quintana)
Carlos Alcántara es captado besando a una mujer en una fiesta. (Foto: Composición / Allen Quintana)
Por Redacción EC

Carlos Alcántara continúa generando reacciones en el espectáculo nacional luego de separarse de su esposa, Jossie Lindley, con quién mantuvo un matrimonio de más de 10 años. Tras ser captado divirtiéndose en fiestas, el actor fue visto besándose con una mujer rubia.

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