Carlos Alcántara ofreció una entrevista al programa de YouTube La Lengua, conducido por Jesús Alzamora, donde respondió a las críticas por su debut como director en la película “Asu Mare 4″. Según dijo, su intención con la cinta nunca fue compararse con destacados cineastas como Steven Spielberg o Quentin Tarantino.

En entrevista con Jesús Alzamora, el popular ‘Cachín’ hizo frente a las críticas y calificó de “huev…” a las personas que opinan que no debió asumir el rol de director porque carece de experiencia en el rubro.

“Tú crees que yo voy a pretender hacer una película como Spielberg, como Tarantino. Hay que ser hue… para pensar que este humilde servidor va a querer algo así. No me compares. No te burles, ni te rías, porque no voy a hacer nunca”, dijo, notablemente fastidiado, Alcántara.

Durante la conversación, Carlos Alcántara también remarcó que él no es comediante y que, a pesar de haber hecho roles cómicos, su único premio internacional (en el Festival de Málaga) fue haciendo un personaje totalmente alejado de la comedia.

“El único premio internacional que gané fue a mejor actor por Perro Guardián, donde no hago ninguna mueca ni sonrisa, es serio y es un ‘thriller’. Yo no soy comediante, puedo haber hecho comedia, pero no lo soy”, aclaró.

Como se sabe, Carlos Alcántara debutó en la dirección de cine con la película “Asu Mare: los amigos”, cinta que consiguió una gran acogida en los cines, pero cuya calidad no fue la esperada por muchos críticos en redes sociales. La película está disponible actualmente en el catálogo de Netflix.