El actor peruano Carlos Alcántara viajó junto a su hijo mayor, Gianfranco, a Rusia para alentar a la selección peruana. Al llegar a la ciudad Saransk, vivió una amarga experiencia que compartió con sus seguidores de Facebook.

Carlos Alcántara reveló mediante un video compartido en Facebook que la aplicación de reservas de hotel que utilizó para encontrar hospedaje en Rusia le falló, cancelándole su reserva.

Felizmente, la incertidumbre de no saber donde quedarse le duró poco. El actor de "Asu Mare" contó que una familia rusa le está alquilando una habitación para que pueda quedarse con su hijo.

"Nos hospedarán y darán almuerzo. Pese a todo, esta es una linda experiencia en Rusia. Aquí ya no hay dónde quedarse", dijo Alcántara en el video subido a su fan page.

El peruano presentó a sus seguidores de Facebook a la familia que lo ha hospedado. Intercambia unas palabras con los niños del lugar y ellos les responden en inglés y ruso. Además, hizo un recorrido con su celular por las instalaciones de ese hogar.

Aún no lo ha confirmado, pero es posible que se dirija a la ciudad de Ekaterimburgo, en donde Perú enfrentará a Francia este jueves. Esperemos que no vuelva a fallar la aplicación de reserva y pueda evitarse la angustia de no tener donde quedarse.