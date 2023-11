El actor Littman Gallo, conocido como ‘Pipo’ Gallo y recordado por su personaje de “mascota” en “Pataclaun”, falleció el sábado 4 de noviembre tras una batalla contra el cáncer, según lo confirmó July Naters a El Comercio. Al enterarse de su muerte, sus amigos y excompañeros se despidieron con emotivos mensajes, entre ellos, destacó el de Carlos Alcántara.

A través de sus redes sociales, el protagonista de la saga “Asu Mare” compartió algunas fotografías inéditas al lado de ‘Pipo’ Gallo, a quien calificó como maestro y agradeció por todas las enseñanzas que le dio.

“Adiós al maestro Pipo Gallo, el mejor partner (compañero) en el escenario, generoso y humilde, siempre dejando su espacio para que el compañero brille en el escenario”, empezó escribiendo ‘Cachín’ en su publicación.

“Tantas horas de risa y canto juntos, tantos aplausos y tantas funciones juntos haciendo nuestro querido número del ‘poeta y el viejo’ donde nació: ‘El criollismo nunca muere ni seguirá muriendo’, ‘muchachito del ayer joven aún’, no me perdono no haberte visitado antes para darte ese abrazo tan necesario para vivir mejor, solo puedo decirte: gracias eternas ¡Te quiero mucho!”, añadió.

¿De qué falleció Pipo Gallo?

July Naters, creedora del proyecto Pataclaun y amiga de ‘Pipo’ Gallo indicó a El Comercio que el actor perdió la vida tras ser hospitalizado por el cáncer que padecía, aunque no ofreció más detalles, la productora reveló que Gallo ya había superado la enfermedad antes.

“No tengo los detalles de cuánto tiempo porque sé que tuvo uno (cáncer) hace unos años, pero lo superó. Estábamos contentos. En verdad, este último me he enterado ayer, cuando supe que estaba en UCI”, contó July Naters.

“Pipo fue como el primer contacto con los chicos de la de Lima. Él era profesor en la Universidad de Lima, encargado del Grupo de Teatro. Ahí conocí a Wendy Ramos. A los primeros exponentes de las primeras épocas de Pataclaun antes de la tele, mucho antes”, agregó.

