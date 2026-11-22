Carlos Alcántara protagonizó un momento emotivo durante una reciente entrevista. Esta vez, el popular ‘Cachín’ no pudo contener las lágrimas mientras contaba algunos temas respecto de su vida personal como su separación de Jossie Lindley y el reciente fallecimiento de su madre.

En el avance de “Día D”, conducido por Pamela Vértiz, el actor respondió a los comentarios sobre sus recientes salidas nocturnas y rechazó los señalamientos que cuestionan su comportamiento y su papel dentro de la familia.

“No soy una mala persona, no soy ningún abandonador de hogar, ni un maltratador, ni un nada”, manifestó frente a las cámaras. Sus declaraciones estuvieron relacionadas con los comentarios que circularon en los últimos meses sobre su situación familiar.

Otro de los momentos abordados estuvo relacionado con el fallecimiento de su madre, Rosa Isabel Vilar, conocida como doña Chavela. Al recordar este episodio, el actor evidenció su tristeza y reconoció que no siempre consigue mantener la fortaleza que muestra ante los demás.

“Me hago el fuerte y no soy tan fuerte, soy un ser humano normal”, expresó Alcántara y terminó abrazándose con Pamela Vértiz, quien lo acompañó durante ese momento de la conversación.

Por otro lado, el actor de “La gran sangre: Ojo por ojo”, también brindó anteriormente una entrevista a Trome. En ese espacio, el actor reconoció que la fama tuvo consecuencias en su vida personal y que, durante determinadas etapas, desarrolló comportamientos que consideró perjudiciales.

Carlos Alcántara explicó que la imagen de pareja que proyectaban ante el público no reflejaba las dificultades que enfrentaban en su vida privada. (Foto: Captura de YouTube/ Trome)

“Ya conozco mi ego, ya lo conocí antes de conocer a mi esposa, durante y ahora, lo controlo. Por ejemplo, me dejé de mirar al espejo por muchos años porque era como narcisista, veía un poco la sombra de ese ego destructivo. Tengo que alinearme porque es muy fácil pasarte al otro lado, he sido muy noctámbulo, muy juerguero, he tenido muchas adicciones, muchas cosas que he superado”, expresó en el citado medio.

De esta manera, las recientes declaraciones de ‘Cachín’ muestran el lado más vulnerable.