El comediante peruano Carlos Álvarez indicó que saldrá del país para reinventarse y tener mejores ideas con las que pueda innovar en el humor, así lo confirmó a la salida de un espectáculo circense al que visitó.

“Voy a salir del país por un tiempo, para traer mejores ideas e innovar el humor. Es importante reinventarse. Estoy agradecido a mi elenco y equipo de producción”, dijo Álvarez, quien asistió al Circo de las Estrellas ubicado en Mallplaza de Bellavista.

¿Qué pasará con el elenco de Carlos Álvarez?

En ese sentido, el humorista también comentó que está trabajando para cumplir con su elenco, con quienes ya tenía un contrato hasta fin de año.

“Así es la televisión, a veces hay momentos de desazón. Ahora yo estoy abocado a que mi grupo y mis trabajadores continuemos porque tengo un compromiso con ellos hasta diciembre de este año y yo cumplo”, agregó.

Carlos Álvarez acerca de su repentina salida de Willax TV

Por otor lado, Carlos Álvarez precisó que en Willax no le vetaron ningún ‘sketch’ político del programa “La vacuna del humor”.

“Me parece extraño porque teníamos con el canal un compromiso hasta fin de año. Es incomprensible que faltando cinco meses corte un programa. Lo siento mucho por mis artistas porque todos queremos trabajar”, acotó.

Asimismo, el actor cómico recordó que no es la primera vez que es expulsado de una canal. “Me han botado de varios canales, yo no me fui, pero son los gajes del oficio y si el humor político es incómodo, bueno, no creo que me contrate ningún canal”, añadió.

Carlos Álvarez sobre los circos peruanos

Tras su visita al Circo de las Estrellas, el comediante recomendó al público peruano seguir visitando ese tipo de espectáculos ya que es una tradición.

“Apoyemos a nuestros circos. […] Felicito a los productores del ‘Circo de las Estrellas, con humor al Perú’, porque han traído excelentes equilibristas, acróbatas de México, Colombia y los payasos peruanos, junto a Robotin y Dayanita, son lo máximo”, refirió.

