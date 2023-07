Carlos Álvarez rompió su silencio tras conocerse la salida de su programa “La Vacuna del Humor” de la parrilla de programación de Willax Televisión. Mediante un video, el actor cómico se pronunció rodeado de su elenco y reveló que la decisión fue tomada de forma unilateral por la empresa.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, el actor cómico Carlos Álvarez contó que él y su elenco se despiden una vez más de la televisión. Además, señaló que desconoce los motivos de su salida.

“Una vez más nos toca decir adiós a un canal de televisión, esta vez, como otras veces, quizás en contra de nuestra voluntad porque tenemos un contrato de coproducción con Willax hasta fin de año. Por motivos unilaterales de la empresa, ellos han decidido poner fin a este compromiso cinco meses antes de su término”, explicó Álvarez.

“Si fue por rating, por las ventas o por otro motivo, no lo sabemos con exactitud ya que fuimos comunicados en el mes de julio de la decisión de la empresa unilateralmente mediante una carta notarial… Son cosas de la televisión, una decisión con la que no estamos de acuerdo, pero respetamos y aceptamos. Nos hubiera gustado que el programa llegue a su fin hasta el 31 de diciembre, pero no podemos seguir donde ya no nos quieren”, agregó.

Asimismo, Carlos Álvarez indicó que seguirá haciendo humor a través de las plataformas digitales pese a su repentina salida de Willax Televisión, luego de 3 años ininterrumpidos de transmisión con “La Vacuna del Humor”.

“Gracias por estos 3 años, yo seguiré haciendo humor en todas las plataformas digitales porque sabemos que el humor político es incómodo para los canales de televisión, comprendo por eso que muchas figuras de la farándula prefieren mantenerse alejado de la realidad y callar, y reconocer que otros si expresan su opinión, a favor o en contra, y eso se respeta. Mientras tanto, a seguir trabajando porque mi compromiso con ellos es de siempre y lo saben, no les puedo fallar. Nos vemos pronto”, puntualizó Carlos Álvarez.

Delincuentes asaltaron la casa de Carlos Álvarez, en La Victoria, y se llevaron electrodomésticos y donativos que el actor cómico estaba recolectando para niños en situación de abandono. Se llevaron un total de 25 mil soles en donaciones, así como tres televisores. El propio actor cómico aseguró que este robo es una venganza por parte de la delincuentes extranjeros, pues constantemente él, a través de las redes sociales, pide que expulsen a estos sujetos del país. (Fuente: América TV)