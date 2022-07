No cabe duda de que Carlos Álvarez es reconocido como uno de los mejores humoristas de la escena nacional, que ha sabido destacar por su participación en diferentes programas de entretenimiento, presentaciones en teatros e incluso en diferentes bloques televisivos que lo requerían para mostrar a alguno de sus singulares personajes.

Con 39 años de carrera artística – cumplidos recientemente -, el creador y protagonista central del programa ‘La vacuna del humor’ (Willax TV) ha sabido llegar a los hogares peruanos con imitaciones de personajes que, aún con el paso del tiempo, se mantienen vigentes.

Cómo olvidar, por ejemplo, al ‘Padre Maritín’, ‘Paolín lín lín’, ‘Arresti’ o ‘Luis Castañuela’, solo por citar a algunos. No obstante, se podría decir que la especialidad de Carlos Álvarez es la imitación a personajes políticos. No existe en el país un presidente, un ministro, un congresista o un candidato que no se haya librado de ser parodiado por el comediante.

Precisamente una de las más recientes parodias que ha realizado Carlos Álvarez es a la primera dama, Lilia Paredes, esposa del presidente Pedro Castillo. Esto se dio durante una entrevista que el humorista brindó al programa ‘Octavo mandamiento’, del periodista Jaime Chincha (Canal N), caracterizado como la pareja del mandatario.

La presentación generó las críticas de diversos sectores y la reacción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que a través de un pronunciamiento en redes sociales manifestó estar en contra de “todo tipo de discriminación”. La respuesta de Álvarez a la entidad estatal no se hizo esperar.

Dejando la polémica a un lado, te presentamos a continuación las imitaciones más recordadas de Carlos Álvarez a conocidos personajes de la política local:

Keiko Fujimori





‘Pancho Sagastegui’ (imitación a Francisco Sagasti)





‘Malcricarmen’ (parodia a María del Carmen Alva)





‘Cesitar Acuña’ (parodia a César Acuña)





‘Vlady Encerrón’ (parodia a Vladimir Cerrón)





‘Almirante Moncoya’ (parodia a Jorge Montoya)





‘Peter Castle’ (parodia a Pedro Castillo)





‘Martincito’ (parodia a Martín Vizcarra)





‘Tina Volarte’ (parodia a Dina Boluarte)





‘Figurresti’ (parodia a Daniel Urresti)