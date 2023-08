Vanessa López llegó a “La casa de Magaly” para contar detalles íntimos de su vida privada y sus exparejas; sin embargo, sus declaraciones no han sido del agrado de Carlos Barraza, quien mediante sus redes sociales compartió un extenso comunicado en el que declara que tomará medidas legales contra la madre de su hija.

A través de su cuenta oficial de Instagram, ‘Tomate’ Barraza publicó un extenso y certero comunicado en el que manifiesta su incomodidad con las declaraciones de Vanessa López en el reality de Magaly Medina.

“Se acabó, esto tiene que parar… No estoy dispuesto a seguir siendo expuesto en televisión en un reality donde la señora está exclusivamente para difamarme o burlarse de mí. Entiendo perfectamente lo que es un show de TV porque yo también trabajo en eso, pero esto ya pasó sus límites”, expresó en su carta.

“¿Ella (Vanessa López) anima, modela, canta o actúa? La respuesta es NO. Cada vez que aparece en televisión, no es por un talento, su presencia exclusivamente es para hablar de una expareja o para destruir mi imagen”, agregó ‘Tomate’ Barraza.

Carlos Barraza anuncia medidas legales contra Vanessa López por sus declaraciones en “La casa de Magaly”. (Foto: Captura de IG)

Antes de terminar su misiva, Carlos Barraza aclara que optará por manejar la situación con su expareja de forma legal, ya que no se siente cómodo frente a la exposición mediática que recibe él y su hija.

“Yo no soy su exesposo, y no he salido a los medios de comunicación a hablar de las parejas con las que estuvo porque no me compete; sin embargo, la señora, cada vez que aparece en los medios, es para acusarme de infidelidades o cuestionar mi vida privada… Tomaré las medidas en el campo legal para salvaguardar mis derechos como padre y porque no soy piñata de nadie”, puntualizó.

