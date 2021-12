Tal como había anunciado semanas atrás, Carlos ‘Tomate’ Barraza inició acciones legales en contra de su expareja Vanessa López por violencia psicológica hacia él y su hija de 13 años.

El cantante interpuso la demanda en el 13° Juzgado de Familia de Lima. En la denuncia, él acusa a Vanessa López por el delito de violencia familiar, en la modalidad de violencia psicológica, en agravio de su hija de iniciales G.B.Z, y contra su persona.

La influencer utilizó su cuenta de Instagram para confirmar que había sido demandada por el padre de su hija. López no pudo ocultar su indignación tras reiterar que ella también fue víctima de maltratos por parte del salsero.

“Encima regreso de mi viaje y me envía una demanda por supuesto maltrato hacia él y su hija. ¿Cuándo me dejarás en paz? Denuncien cuando estén a tiempo de hacerlo, mujeres, no comentan el mismo error que yo cometí”, lamentó.

Carlos Barraza había señalado que demandaría a Vanessa López por los múltiples ataques que realizó en su contra en televisión nacional. (Foto: Instagram)

Minutos antes de confirmar que el conductor radial la había demandado, Vanessa López acusó al salsero de negarse a pagar la pensión alimenticia de su pequeña hija argumentando que él se había quedado al cuidado de la menor durante 15 días.

“(Él) se quedó con la bebe15 días mientras yo estaba en USA. Se le compró ropa, zapatos, ya que lo del año pasado lo deja súper rápido. Ahora empieza las clases de natación y no la puedo matricular por su egoísmo”, arremetió.

Recordemos que, a inicios de noviembre, ‘Tomate’ Barraza había anunciado que demandaría a Vanessa López por haber manchado su honor y por haber mencionado a Gaela, su hija mayor, durante los múltiples ataques que se lanzaron en televisión.

“Se le va a denunciar por violencia psicológica, no solamente a mi persona, sino también a mi hija Gaela. Mencionarla a mi hija de una forma desafortunada... A partir de la fecha todo se verá por la vía legal, ya está todo muy manoseado”, sostuvo en aquella oportunidad.

