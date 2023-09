Carlos ‘Tomate’ Barraza brindó una entrevista a ‘Café con la Chévez’ y habló sobre la relación que tuvo con Danuska Zapata, madre de su hija Gaela. El salsero dijo estar arrepentido de haberla engañado a pesar de que ella fue quien lo apoyó en sus inicios como artista.

“Fue una mujer que a mí me vio crecer como artista, me apoyó en todo. Te cuento una anécdota... En esos tiempos no tenía ni para la gasolina y ella me llenaba el tanque porque era una modelo que tenía 15 eventos todos los fines de semana y yo recién empezaba. Creo que mis acciones fueron muy nefastas con ella”, dijo ‘Tomate’.

“Nunca debí separarme de Danuska, ese fue el peor error de mi vida. Nunca debí separarme de ella, nunca debí portarme mal con ella, nunca debí no serle leal, una cosa es ser infiel y otra cosa es ser leal, yo creo que fui desleal con ella (...) Ella es una dama, me saco el sombrero, es una muy buena mujer, nunca se ha visto metida en escándalos y le deseo todo lo mejor”, agregó.

¿CÓMO COMENZÓ EL ROMANCE ENTRE ‘TOMATE’ BARRAZA Y DANUSKA ZAPATA?

Carlos Barraza y Danuska Zapata iniciaron su romance a inicios del 2000 y finalizó en el 2011, tres años después del nacimiento de su hija Gaela. La pareja anunció, en ese entonces, que la decisión de separarse fue por mutuo acuerdo.

Tiempo después ‘Tomate’ reveló que le fue infiel a la madre de su primogénita y esto ocasionó que ambos de lleven mal. Fue Gaela quien les pidió llevar terapia psicológica para mejorar su relación de padres.

Tras el término de su relación, Barraza se casó con Vanessa López, con quien tuvo otra hija. Mientras tanto Zapata contrajo matrimonio con Luis Fernando Rasilla y tiene dos hijos con él.