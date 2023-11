El maquillador Carlos Cacho se declaró fanático de la cantante peruana Leslie Shaw y la defendió por las críticas que ha recibido en las últimos días.

En ese sentido, Cacho se presentó en el programa de espectáculos “América Hoy” para respaldar a Shaw y destacar su estilo visual y musical.

“La abanderada siempre ha sido Leslie, es bella, impone los tatuajes y los piercings”, dijo. “Se mostró con los piercings en tv, fue la primera que se puso en diamante en el diente, los lentes, ella es muy linda. Es un look urbano, siempre va con ese look de Barbie callejera”, agregó.

Como se recuerda, Leslie Shaw ha sido el centro de la polémica al recibir críticas por parte de otros artistas como el modelo Emilio Jaime, la rapera Handa, la chica “reality” Michelle Soifer e incluso hasta el productor musical Jesús “El Viejo” Rodríguez.





Carlos Cacho defiende a Leslie Shaw





En ese sentido, el maquillista se declaró fanático de Leslie Shaw, destacando que le parece una falta de respeto los ataques y críticas que lanzaron en contra de la “Gringa”.

“Soy Shaw lover, y me parece una falta de respeto lo que le están haciendo, no me parece, son personas que no tienen una carrera tan sólida como la de Leslie”, aseveró

Por otro lado, añadió que “Leslie es internacional, ha cantado con Thalia, que se ubiquen, ella canta, baila, compone”.