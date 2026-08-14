Carlos Carlín expresó su cariño y solidaridad hacia Carlos Alcántara tras el fallecimiento de su madre, Rosa Isabel Vilar, conocida cariñosamente como ‘doña Chavela’. El actor ofreció una sincera entrevista y resaltó la importante influencia que tuvo la madre de su amigo en su formación personal y artística.

Carlín contó que, aunque no pudo acompañar presencialmente a Alcántara durante el velorio, sí se comunicó con él para hacerle llegar su apoyo en este difícil momento. El actor reflexionó también sobre las pérdidas familiares que han golpeado recientemente a varios integrantes de su generación artística.

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“Este ha sido el año de la despedida de las mamás”, comentó Carlín a Infobae, al recordar que hace aproximadamente dos meses también falleció la madre de Gonzalo Torres, su compañero en la recordada serie ‘Pataclaun’. Para el actor, estas pérdidas dejan un vacío profundo y evidencian la importancia de acompañar a los amigos durante el duelo.

Carlos Carlín y Alcántara. (Foto: Difusión)

En otro momento, Carlín destacó que Alcántara tuvo la oportunidad de homenajear a su madre mientras ella estaba con vida. Recordó especialmente el unipersonal ‘Asu mare’, inspirado en las experiencias del actor junto a ‘doña Chavela’ y en la manera en que ella sacó adelante a sus hijos.

“’Cachín’ lo hizo con su madre, eso fue un homenaje a su mamá. Si ‘Cachín’ es quien es, es una persona con valores, él y sus hermanos, es por Chavela, por su mamá. Es muy importante rendir honor a la familia que te ha formado”, aseguró Carlos Carlín.

La muerte de ‘doña Chavela’ fue confirmada el domingo 9 de agosto por el mismo actor y la productora Tondero. Carlos Alcántara, a su vez, compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que agradeció a su madre por todo lo que hizo para sacar adelante a sus hijos.

Carlos Alcántara y el emotivo mensaje que dedicó a su madre un día antes de su partida: “Un beso para ti”. (Foto: Radio Panamericana)

Posteriormente, el actor también agradeció públicamente las muestras de cariño recibidas durante el duelo y pidió respeto por la intimidad de su familia en este difícil momento.