Carlos Carlín recordó con cariño a doña Chavela y destacó la influencia que tuvo en la formación y los valores de su amigo y excompañero de “Pataclaun”, Carlos Alcántara. (Foto: Instagram / @latina.pe - @cachinalcantara)
Carlos Carlín recordó con cariño a doña Chavela y destacó la influencia que tuvo en la formación y los valores de su amigo y excompañero de “Pataclaun”, Carlos Alcántara. (Foto: Instagram / @latina.pe - @cachinalcantara)
Por Redacción EC

Carlos Carlín expresó su cariño y solidaridad hacia Carlos Alcántara tras el fallecimiento de su madre, Rosa Isabel Vilar, conocida cariñosamente como ‘doña Chavela’. El actor ofreció una sincera entrevista y resaltó la importante influencia que tuvo la madre de su amigo en su formación personal y artística.

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