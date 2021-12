Carlos Carlín se refirió por primera vez a la polémica que protagonizó su amiga Johanna San Miguel, hace más de 5 años, en una fiesta en el Hotel Bolívar, cuando fue acusada de lanzarle una vaso de vidrio al anticuario Jorge Antonio Bustamante Arce.

El comentario del actor vino después que en la secuencia “Mi amigo, mi enemigo” de “Estás en todas” le preguntaran sobre cuál fue el momento más vergonzoso en la vida de su excompañera de “Pataclaun”.

“Carlín, ¿Cuál es el momento más embarazoso de la vida de Johanna?”, le preguntó la reportera de “Estás en todas” al actor.

“Estuvo un poco rayada en la vida en algún momento, se le cruzaron los chicotes, la luna y creo que todos lo vimos... entonces una copa cayó en su mano y todos vimos eso... Yo la llamé para saber cómo estaba”, respondió Carlos Carlín.

Johanna San Miguel, quien también estaba participando en la secuencia de “Estás en todas”, explicó su versión del incidente que fue todo un escándalo años atrás.

“Lo que pasó en realidad fue que una persona estuvo fastidiándome mucho, ese día fue muy acosador, fue terrible. Cogió donde tú pones la botella del whisky, cogió la hielera y me la tiró toda en la cabeza, la gente no sabía eso, me chorreó todo eso, y yo tenía una copa justo, hice así (gesto de tirarla), pero quién empezó el tema”, contó la actriz de teatro, cine y televisión.

