El comediante y locutor radial Carlos Galdós celebrará sus 20 años de trayectoria con un show en vivo titulado “Galdós: 20 años - Live Stream”, donde contará detalles poco conocidos sobre su vida y cómo ha desarrollado su carrera artística.

“Esta noche del 29 de julio será literalmente única. Voy a repasar las anécdotas de cada show, cosas que no se suelen contar, todo lo que ocurre detrás del escenario. Lo haré con mi banda, cantaré en vivo y compartiré mucho material del recuerdo en video”, manifestó Galdós a través de un comunicado.

Para él, este show en vivo, que se proyectará desde un estudio en Lima, será el “lado B” de su faceta de comediante con personajes como ‘El Charly’, ‘Carlos Enrique’, ‘La Menopaúsica’, ‘Tito’, entre otros. La presentación incluirá también hilarantes pasajes de su vida y de su paso por la televisión y la radio.

“Han pasado 20 años y ¡cómo nos hemos divertido! En este tiempo he crecido, me he casado y me he divorciado dos veces. Me han visto hacer todo de la única forma que conozco: desde la sinceridad y la honestidad y eso incluye mis éxitos y fracasos”, agregó Galdós.

Sobre esta puesta en escena, Carlos Galdós aseguró que lo que más extraña es la interacción con sus seguidores. Por eso, está dispuesto a realizar shows presenciales; sin embargo, solo lo hará si “se den las condiciones de seguridad para todos”.

“Hemos hecho encuentros por zoom cada 45 días, proponiendo un tema y desarrollándolo con el público en vivo. He incorporado esta herramienta a mi trabajo que ha permitido que mucha más gente tenga acceso a una noche de entretenimiento”, afirma.

50 minutos antes de “Galdos: 20 Años”, un grupo cerrado podrá conectarse con Carlos Galdos para ver las previas del Live Stream. Según el acceso que adquieran, los usuarios podrán hacerse acreedores a regalos como un DVD autografiado, storie personalizado, foto autografiada, entre otros obsequios.

DATOS :

“Galdos: 20 Años” Live Stream (En vivo)

Hora: 8 p.m.

Entradas y precio: EntradaYa, desde S/65

