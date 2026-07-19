El conocido locutor radial Carlos Galdós vivió momentos de tensión durante el reciente sismo de magnitud 5.1 que remeció en la región Junín, mientras presentaba su show en vivo ante cientos de espectadores en el Auditorio del Colegio Andino en Huancayo.

El fuerte movimiento telúrico interrumpió el espectáculo que presentaba Carlos Galdós el pasado sábado 18 de julio en el Auditorio del Colegio Andino, sorprendiendo tanto al artista como a los asistentes que se habían dado cita en el recinto.

A través de las redes sociales se difundieron videos de asistentes al show, donde se puede ver a Galdós pidiendo calma y silencio al público. “Silencio, por favor, si no hace silencio no van a escuchar. El que quiere salir, salga, pero hagamos silencio para escuchar que ya no se mueve”, fueron las palabras que dijo el artista en pleno show.

Carlos Galdós interrumpió su show en vivo durante fuerte sismo en Junín. (Foto: Instagram / @galdosoficial)

Tras lo sucedido, el exconductor de TV recurrió a sus historias de su cuenta oficial de Instagram para contar como vivió este momento de tensión durante su reciente presentación en Huancayo.

“Estoy en Huancayo, son las 9:30 p.m. y acaba de haber un temblor en pleno show… Nada, hemos tenido que dar unos minutos de intermedio. Primera vez que me agarra un temblor en un show, cosas que pasan”, se le oye decir al locutor radial durante un receso de su presentación.

Acto seguido, tras superar el inesperado momento, retomó su espectáculo y agradeció en sus historias de Instagram por el aprecio del público: “Gracias Huancayo por una presentación telúrica”.

Como se recuerda, la noche del sábado 18 de julio, un sismo de magnitud 5.1 remeció la región Junín. El movimiento ocurrió exactamente a las 9:24 p.m., con epicentro ubicado a 7 kilómetros al sur de Chupaca y una profundidad de 24 kilómetros. El temblor se sintió en varias provincias de la región.