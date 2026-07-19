Carlos Galdós interrumpió su show en vivo durante fuerte sismo en Junín. (Foto: Instagram / @galdosoficial)
Carlos Galdós interrumpió su show en vivo durante fuerte sismo en Junín. (Foto: Instagram / @galdosoficial)
Por Redacción EC

El conocido locutor radial Carlos Galdós vivió momentos de tensión durante el reciente sismo de magnitud 5.1 que remeció en la región Junín, mientras presentaba su show en vivo ante cientos de espectadores en el Auditorio del Colegio Andino en Huancayo.

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