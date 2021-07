Conforme a los criterios de Saber más

Carlos Galdós celebra 20 años como comediante profesional, pero lleva casi cuatro décadas contando historias divertidas para hacer reír a los que más ama. Comenzó cuando apenas tenía seis años de edad y buscaba con humor robarle una sonrisa a su madre, cada vez que la veía llegar del trabajo abrumada. “De hecho ese fue el motor, ahí comienzo con todo esto”, relata el artista nacional.

“El humor ha sido mi vehículo de comunicación, mi herramienta para sanar. De chico lo único que quería era que la gente se riera mucho, pararme en un escenario, contar historias y que se engancharan con eso”, destaca Galdós Irribarren.

El artista nacional había superado la mayoría de edad, cuando tomó la determinación de contarle a su familia que quería dedicarse a la comicidad. Y aunque estaba preparado para recibir un “no”, como respuesta, nunca se imaginó que esta sería tan radical.

“Fue duro, pero qué bueno que me dijeron que no me pagarían los estudios, porque se activó en mí algo que se llama conciencia, y dije: ‘Quiero este sueño y hacerlo realidad es mi responsabilidad’, así que estudié becado y logré todo lo que me propuse. Me gusta lo que he conseguido, lo que ahora veo en mí, me gusta quién soy, por eso celebro estos 20 años”, asegura.

Galdós incursionó en los unipersonales en 2001, con el espectáculo “Soy del Perú señor”; luego vinieron “Nadie nos comprende” (2004), “El amor en los tiempos de Galdós” (2005), “Yo también puedo ser presidente” (2006), “Papá...¿Yo?” (2007), “Sólo para mujeres” (2007), “Yo amo a mi suegra” (2008), “Nadie me quita lo bailado” (2009), “Yo también odio a Carlos Galdós” (2010), “Carlos Galdós en vivo” (2011), Galdós 10 años” (2012), “Cholo power” (2013), “Menopáusica” (2016), entre otros.

“He perdido la cuenta de cuántos unipersonales llevo haciendo, solo el año pasado hice nueve, por zoom, y cada uno de una temática diferente”, aclara el comediante y destaca que sus divertidas propuestas tienen íntegramente su sello.

“Yo creo el contenido de mis presentaciones, los guiones, los personajes..., y la gente me sigue eligiendo en cuanto espacio me presente, con mis aciertos y metidas de pata. Todos mis shows tienen la premisa de abordar con humor temas que en ese momento me estén dando vuelta en la cabeza, que me incomoden. Nunca he hecho un show buscando caerle bien a alguien, mi relación con el público es honesta y sincera”, aclara.

Personajes

Durante estas dos décadas como comediante, Carlos Galdós ha hecho desfilar en los escenarios a hilarantes personajes, como: ‘El Charlie’, ‘Renzo Pastarolo’, ‘Pelotudonio’, ‘La menopáusica’, ‘Tito Ton Tito’, entre otros. Este último es su alter ego y una de las propuestas más queridas y requeridas por el público.

Carlos Galdós como '‘Renzo Pastarolo’. (Foto: La banda)

“A Tito la gente lo cree tonto, pero no tiene nada de tonto”, destaca el presentador del recordado espacio “Otra maldita noche”, para luego profundizar en los orígenes del divertido personaje. “Nace en Panamericana TV, un día que entré al vestuario del canal y vi una peluca y unos lentes. Me los puse y empecé a gesticular. Fue gracioso”, añade.

‘Tito Ton Tito’, uno de los personajes más queridos de Galdós. (Foto: La banda)

‘La menopáusica’ es otra de las entregas de Galdós que más éxito ha tenido. Está inspirada en su madre, doña Elena Irribarren, quien más de una vez -irónicamente- ha asegurado que no se identifica con la creativa propuesta del artista nacional.

“Ese personaje lo hice por primera vez en la radio (en ‘Caídos del catre’), en esa época vivía con mi mamá, tenía como 25 años. ‘La menopáusica’ es la forma de cómo yo veía a mi mamá, que no es necesariamente la forma de ser de mi mamá, es la mirada de un adolescente hacia su madre”, destaca y descarta que haya dejado de interpretarlo por oposición de su progenitora.

“A ella le divierte el personaje, se ríe mucho cada vez que lo hago, pero dejé de hacerlo porque la comodidad es incómoda para mí, es un lugar súper fatal. Pasó lo mismo con la radio, la dejé porque había que hacer cosas nuevas”, asegura.

'La menopáusica', personaje inspirado en cómo Galdós veía a su madre cuando era adolescente. (Foto: La banda)

‘El Charlie’ es otro de los personajes de Galdós que ha logrado gran recordación en el público. Está enmarcado en vivencias personales del artista nacional en diferentes barrios limeños.

“Recrea la forma de ser de la gente de mi generación en mi barrio o en los barrios donde me he movido. Era mi mirada del barrio, lo hacía única y exclusivamente en shows”, destaca.

Sacar adelante cada show presencial, le tomaba a Carlos Galdós cerca de ocho o nueve meses, luego con este recorría diferentes lugares del país. Actualmente, la virtualidad impuesta por la pandemia, lo obliga a renovar sus propuestas constantemente. “Apenas lanzo un espectáculo ya estoy pensando en el siguiente”, asegura.

Válvula de escape

Destaca, además, que sus espectáculos le han servido para acercarse al público, pero, sobre todo, para expresar con humor, lo que le cuesta exteriorizar.

“’Yo amo a mi suegra’ fue la forma que encontré en aquel momento para decirle a mi suegra: ‘Todo bien, pero hasta allí no más’. Los espectáculos tienen la finalidad de válvula de escape para mí, y no creo ser el único que le quiere decir cosas a su suegra, la diferencia está en que las llevo a un escenario y les subo el volumen. Ese siempre ha sido el chiste de mi humor”, destaca Galdós.

“Ahora mis shows parten de un cuestionamiento hacia mí, y todo tiene que ver con buscar. Ya busqué mucho afuera, ahora me toca buscar en mi interior, pues creo que ahí hay un tema de transformación importante, con mucha gente que se ha muerto durante la pandemia, con dos divorcios, con éxitos y fracasos. Me burlo del artista que soy, de mis propios prejuicios, hago un ejercicio de autoanálisis, el arte no es nada fácil”, añade.

Entrega personal

Este 29 de julio Carlos Galdós Irrivarren realizará un show en vivo en un escenario gigantesco, titulado: Galdós: 20 años-Live Stream, para celebrar las dos décadas que lleva entregado a la comicidad.

“Hago este show por mí, para mí, para decirme gracias por atreverte, gracias por no arrugar, gracias por siempre confiar en ti, gracias por no tener miedo al toro y querer siempre más, gracias por decidir ser feliz, gracias por no quedarte en esa vida sombría, gracias por no rendirte ante el desaliento que sentías, gracias por insistir aun cuando ya parecía que todo estaba perdido”, subraya.

Las entradas para el espectáculo Galdós: 20 años-Live Stream están a la venta en EntradaYa, desde 65 soles.

