Carlos Vílchez y María Victoria Santana, más conocida como La Pánfila, estuvieron saliendo un tiempo, luego de tener una amistad y darse cuenta que había química. Según reveló a Trome, a la actriz cómica le atrajo la personalidad y el diálogo que tenía con la popular ‘Carlota’.

La Pánfila volvió a sacar a la luz el rumor de que ella y el co-conductor de “Mande quien mande” tuvieron un romance, por lo que no tuvo de otra que confirmarlo.

" Carlos me pretendía hace ufmm… Me ‘jalaba’ (en su carro) hasta mi casa, pero ahora solo es un gran amigo y lo admiro un montón. Dice que ya ‘colgó los chimpunes”, expresó.

Contó que todo ocurrió cuando él trabajaba en “Lima limón”, programa que conducía al lado de Laura Huarcayo. Agregó que esta unión no duró mucho y tuvieron que tomar caminos distintos.

“En mi caso, por temas de estudio (…). Hemos salido unos meses. A mí sí me llamaba la atención, pero ya luego pasé a otro canal y dejamos de coincidir”, agregó.

Lo que sí, Santana aseguró que a Carlos Vílchez lo considera un caballero. “Es inteligente, a mí se me hacía interesante”, relató.

" Teníamos muchas cosas que conversar y aprender de él. Es muy caballero o lo fue conmigo, pues varios cómicos me floreaban, pero ninguno se atrevió a llegar a mi barrio Sigue igual de amable, me cae bien y nos llevamos súper. Dice que ahora está tranquilo y me alegro por él”, añadió en su declaración.

Además, le agradeció que le está apoyándolo a promocionar su obra titulada “Mamá con huevos” sin ningún compromiso. “Me felicitó porque le encantó el nombre de mi obra, que irá hasta el 14 de mayo en el Teatro Mocha Graña de Barranco”, finalizó.