El conductor y comediante peruano Carlos Vílchez, conocido como ‘La Carlota’, generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir una fotografía desde la camilla de un centro de salud, donde confirmó que fue sometido a una intervención quirúrgica.

Ante la preocupación de sus seguidores, el actor cómico decidió pronunciarse a través de sus redes sociales, donde confirmó que ya está recuperándose en su hogar y agradeció el apoyo brindado hasta el momento.

“Muchas gracias a todos ustedes chicos de todo corazón. La atención de primera, sobre todo a mi doctor, siempre lo dije, para mí eres el mejor. La operación un éxito, ahora toca descansar y después rehabilitación”, señaló el popular artista cómico.

“Gracias amor @melva_bravo que en todo momento estuviste conmigo, a mi hijo @jeancarlo.vilchez que te puedo decir mi rey, creo que te eduque bien te amo y a mis sobrinos que siguen… ¡tienen a su Tio Vilchez para rato!”, agregó en su publicación.

Como era de esperarse, la publicación de Carlos Vílchez ha recibido decenas de comentarios de sus seguidores, quienes le desean pronta recuperación. Además, sus amigos y colegas se sumaron a los mensajes positivos para la ‘Carlota’.

Además, Carlos Vílchez también aseguró que ya viene recuperándose en casa para volver a la carpa en la nueva temporada del Circo de las Estrellas con el espectáculo “La Carlota, la Reina del pop”, que abrirá sus puertas desde el 15 de Julio en el Parque de las Leyendas.

“Quiero agradecer las innumerables muestras de cariño del público y sus buenos deseos, y solo les diré: ‘El circo va sí o sí; por eso me he operado y estar al ciento por ciento. Soy un loco que canta y baila; así que estaré en cada función recargado de energía”, comentó Carlos Vílchez, quien en el 2024 estelarizó el show “El genio de la lámpara” y en el 2025 “La máscara de la Carlota”.

El Circo de las Estrellas con el show “La Carlota, la reina del pop” se llevará a cabo en el Parque de las Leyendas, puerta 8, San Miguel. Las funciones van del 15 de julio hasta el 30 de agosto y las entradas se encuentran a la venta en Teleticket.