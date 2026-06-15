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Carlos Vílchez revela que se sometió a una sorpresiva operación: “Tienen a su tío para rato”. (Foto: Difusión)
Carlos Vílchez revela que se sometió a una sorpresiva operación: “Tienen a su tío para rato”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El conductor y comediante peruano Carlos Vílchez, conocido como ‘La Carlota’, generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir una fotografía desde la camilla de un centro de salud, donde confirmó que fue sometido a una intervención quirúrgica.

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