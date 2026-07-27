Carlos Vílchez, conocido en el ámbito artístico como ‘La Carlota’, vivió una noche cargada de emociones durante el estreno del “Circo de las Estrellas”, espectáculo que encabeza en esta temporada con “La Reina del Pop”. En medio de la función, el artista no pudo contener las lágrimas al ver la carpa llena y, sobre todo, al tener en primera fila a las personas más importantes de su vida: su mamá y su hermana.

El momento se produjo al finalizar una de las presentaciones principales del espectáculo. Frente a los asistentes, Carlos Vílchez expresó palabras de agradecimiento por el respaldo recibido a lo largo de su carrera y destacó el papel que su familia ha tenido en su trayectoria artística.

“Estoy muy feliz y agradecido con cada uno de los que me están acompañando en esta nueva aventura. Veo muchos niños, familias y eso me alegra el corazón. Quiero invitar a todos los presentes a que le digan a sus seres queridos cuánto los aman, porque todos los hijos siempre debemos decirle a nuestros padres lo mucho que los amamos”, expresó ‘La Carlota’ entre lágrimas.

A la función de estreno asistieron diversas figuras del espectáculo como Gabriela Herrera, Mauricio Diez Canseco junto a su hija Camila, Bettina Oneto, Deysi Araujo, Koky Belaunde, Elías Montalvo y La Cotito.

“Carlos es un artista completo. En cada cosa que hace siempre le pone mucho corazón y se lo merece”, comentó la actriz, Bettina Oneto.

Asimismo, Mauricio Diez Canseco, quién llegó acompañado de su hija Camila, destacó la calidad del espectáculo. “Es un elenco de profesionales increíbles. Carlos es un artista completo en el escenario”, señaló.

Carlos Vílchez se emociona hasta las lágrimas en el debut de su circo. (Foto: Difusión)

Como se sabe, el “Circo de las Estrellas” ofrecerá funciones de “La Reina del Pop” hasta el próximo 18 de agosto en el Parque de las Leyendas (puerta 8), en San Miguel. Las entradas están a la venta a través de Teleticket.