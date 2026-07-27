Carlos Vílchez se emociona hasta las lágrimas en el debut de su circo. (Foto: Difusión)
Carlos Vílchez se emociona hasta las lágrimas en el debut de su circo. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Carlos Vílchez, conocido en el ámbito artístico como ‘La Carlota’, vivió una noche cargada de emociones durante el estreno del “Circo de las Estrellas”, espectáculo que encabeza en esta temporada con “La Reina del Pop”. En medio de la función, el artista no pudo contener las lágrimas al ver la carpa llena y, sobre todo, al tener en primera fila a las personas más importantes de su vida: su mamá y su hermana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.