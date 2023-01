Carlos Vílchez ofreció una entrevista al programa de YouTube “La Linares”, donde habló de su salida de ATV y su regreso a América Televisión para conducir un programa con María Pía Copello. En la misma conversación, el actor cómico también reveló la verdad sobre su presunta enemistad con Carlos Álvarez.

En conversación con Verónica Linares, Carlos Vílchez confesó que no tiene una enemistad con Carlos Álvarez, pero no trabajaría con él porque el humor político es algo que no le gusta.

“Yo he trabajado con Jorge, nunca con Carlos. Mucha gente cree que yo le tengo bronca a Carlos Álvarez, pero no, yo no le tengo bronca. Lo que pasa es que Carlos tiene un humor diferente al de Jorge, Carlos tiene un humor bien político y yo no le entro a la política, no me gusta. Por eso nunca he coincidido con él. No me divierte la política”, contó.

“La gente cree que hay una bronca entre él y yo, es porque en una entrevista con Alan Diez dije que nunca en mi vida trabajaría con Carlos Álvarez. La gente lo tomó por el otro lado. Yo no trabajaría con él porque hace humor político”, añadió Vílchez.

Asimismo, Carlos Vílchez aseguró que admira el trabajo de su colega y que tiene imitaciones que sí le gustan. “Él tiene varios personajes que me gustan, el ‘Padre Maritín’ me encanta, me fascina. Me gusta el militar, su imitación de Donayre es muy buena”, acotó.

Sobre su salida de ATV, el popular intérprete de la ‘Carlota’ aseguró que salió en buenos términos del canal y que se siente muy emocionado por afrontar una nueva etapa en América Televisión, al lado de María Pía Copello.

“Del canal que he salido, siempre he salido bien. De esto vivimos y los años de carrera te enseñan a que tienes que saber respetar contratos, saber salir de un canal como debe ser, por la puerta grande y cuando regresas también”, señaló.

Promoción del programa de Maria Pía Copello y Carlos Vílchez