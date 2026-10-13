Carol Reali brasileña compartió detalles de esta nueva etapa mediante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales. (Foto: Instagram /@carolreali)
Carol Reali brasileña compartió detalles de esta nueva etapa mediante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales. (Foto: Instagram /@carolreali)
Por Redacción EC

Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, atraviesa la recta final de su primer embarazo y sorprendió a sus seguidores al revelar dónde dará a luz a su hijo con su esposo André Bankoff. La modelo brasileña compartió detalles de esta nueva etapa mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

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