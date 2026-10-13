Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, atraviesa la recta final de su primer embarazo y sorprendió a sus seguidores al revelar dónde dará a luz a su hijo con su esposo André Bankoff. La modelo brasileña compartió detalles de esta nueva etapa mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

La exintegrante de “Esto es guerra” confirmó que ya tiene ocho meses de gestación y aseguró que su embarazo avanza favorablemente. Asimismo, confesó que ha experimentado diversos cambios físicos, los cuales ha aprendido a aceptar con cariño mientras espera convertirse en madre por primera vez.

“Sé que mi cuerpo es el hogar de mi hijo y trabajé mi mente para recibir los cambios con mucho amor”, expresó la influencer, quien también manifestó sentirse agradecida y emocionada por la próxima llegada de su bebé.

Cachaza tiene ocho meses de embarazo. (Foto: Instagram /@carolreali)

En otro momento, ‘Cachaza’ confirmó que su primogénito nacerá en Brasil, su país natal, debido a que desea contar con el acompañamiento de sus seres queridos. “Mi hijo nacerá en Brasil porque quiero estar cerca de mi familia”, explicó, destacando la importancia de recibir apoyo durante sus primeros meses de maternidad.

La modelo también aclaró las dudas sobre su futuro junto al actor André Bankoff, con quien contrajo matrimonio civil en septiembre. Según explicó, ambos planean dividir su residencia entre Perú y Brasil para continuar desarrollando sus respectivos proyectos profesionales.

“Vamos a vivir en ambos países. Nos vamos a acomodar para que ninguno deje de trabajar y nos apoyamos en seguir construyendo nuestros sueños”, señaló la brasileña, dejando claro que no tiene previsto alejarse definitivamente del Perú.

Cachaza revela cómo le contó de su embarazo a su pareja André Bankoff. (Foto: Instagram / @carolreali)

Finalmente, ‘Cachaza’ compartió una reflexión sobre el momento personal que atraviesa. “Soy de las que cree que todo pasa por algo y que los tiempos de Dios son perfectos”, manifestó. Así, la expareja de Rafael Cardozo se prepara para recibir a su primer hijo y comenzar una nueva etapa familiar junto a André Bankoff.