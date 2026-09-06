Carol Reali, conocida popularmente como ‘Cachaza’, y el brasileño André Bankoff contrajeron matrimonio civil en Brasil en una íntima ceremonia rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. La pareja compartió imágenes de este momento especial a través de redes sociales, confirmando así su unión oficialmente.

La boda ocurre en una etapa especialmente significativa para ambos, pues esperan a su primer hijo. La influencer lució un vestido blanco durante la ceremonia y dejó ver su avanzado embarazo mientras celebraba junto a su ahora esposo y sus seres queridos.

“Oficialmente, Mr. & Mrs. Bankoff”, escribió Carol Reali al compartir las imágenes de la celebración. En su publicación, la brasileña aseguró que este matrimonio representa el inicio de un nuevo capítulo junto a Bankoff, precisamente mientras construyen la familia que ambos habían soñado.

“Casarme contigo es seguir eligiendo esta vida juntos, con amor, respeto, complicidad, compañerismo y muchas risas en el camino”, expresó ‘Cachaza’ en su mensaje. También pidió que Jesús continúe siendo el centro de sus vidas y que nunca pierdan la fe durante esta nueva etapa como esposos.

“A partir de hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia. Un capítulo que llega en un momento tan especial, en el que nuestro amor crece junto con nuestros sueños y con la familia que estamos construyendo”, agregó la popular ‘Cachaza’.

La ceremonia contó con la presencia de testigos y, posteriormente, la pareja organizó un almuerzo íntimo para continuar con la celebración. De esta manera, Carol Reali y André Bankoff optaron por un momento reservado, lejos de una gran celebración pública, para formalizar su relación.

André Bankoff le escribe hermoso mensaje a Carol Reali tras confirmar que se casaron por civil.

André Bankoff tampoco ocultó su emoción y respondió a la publicación de su esposa con un romántico mensaje. El actor aseguró estar agradecido con Dios por haber puesto a Carol en su camino y recordó que, desde que abrazó su fe cristiana, había orado por encontrar a su futura esposa y por los hijos que tendría.

La historia de amor de Carol Reali y André Bankoff comenzó en 2023 y, en septiembre de 2025, el actor le pidió matrimonio frente al mar. Ahora, la pareja inicia oficialmente su vida como esposos mientras espera la llegada de su primer bebé.