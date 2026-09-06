La influencer Carol Reali celebró su matrimonio civil con el empresario André Bankoff en una ceremonia íntima a la que asistieron amigos y familiares cercanos. (Foto: Captura de video de Instagram / @carolreali)
La influencer Carol Reali celebró su matrimonio civil con el empresario André Bankoff en una ceremonia íntima a la que asistieron amigos y familiares cercanos. (Foto: Captura de video de Instagram / @carolreali)
Por Redacción EC

Carol Reali, conocida popularmente como ‘Cachaza’, y el brasileño André Bankoff contrajeron matrimonio civil en Brasil en una íntima ceremonia rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. La pareja compartió imágenes de este momento especial a través de redes sociales, confirmando así su unión oficialmente.

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