La influencer Carol Reali, conocida como Cachaza, y su esposo, el actor brasileño André Bankoff, anunciaron que su primer hijo se llamará Asher, un nombre de origen hebreo cuyo significado se asocia con la bendición de Dios y la alegría en el hogar.

A pocas semanas del nacimiento, compartieron la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales desde Brasil, donde reside durante la etapa final del embarazo. Según explicaron, eligieron el nombre tanto por su significado religioso como por la reacción del bebé en el vientre.

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“Queremos contarles qué nombre elegimos para nuestro bebito. Empezamos a recordar la relación. Es un sueño hecho realidad. Siempre soñamos en construir nuestra familia. Desde que nos conocimos, empezamos a pensar en tener hijos y casarnos”, expresaron Reali y Bankoff.

Sobre la elección del nombre de su primogénito, los esposos destacaron sus raíces bíblicas y su significado especial.

“Es un nombre religioso, obviamente, y de origen hebreo. No es un nombre muy común. Él fue quien lo eligió porque, cuando su papá lo dijo, pateó fuertísimo y dijimos: ‘Este es’. Y el nombre es Asher. Es un nombre lindo, corto y con un significado precioso que, la verdad, fue lo que nos encantó: bendecido por Dios”, detallaron en el video.

Por su parte, Cachaza añadió que el nombre también simboliza al niño que llega para llenar de alegría a su familia.

¿Dónde nacerá el primer hijo de Cachaza y André Bankoff?

La modelo precisó que dará a luz en Brasil para contar con el apoyo de sus familiares y de su equipo médico de confianza. Sin embargo, continuará viajando al Perú para cumplir con sus compromisos laborales.

La pareja contrajo matrimonio civil en Brasil en septiembre de 2026, tras iniciar su relación a comienzos de 2023. Actualmente, Reali tiene ocho meses de gestación y el nacimiento de Asher está previsto para noviembre.

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