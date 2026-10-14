La pareja confirmó que el bebé nacerá en Brasil, aunque Reali seguirá viajando al Perú por motivos laborales | Foto: Captura de Instagram (@carolreali)
La pareja confirmó que el bebé nacerá en Brasil, aunque Reali seguirá viajando al Perú por motivos laborales | Foto: Captura de Instagram (@carolreali)
Por Redacción EC

La influencer Carol Reali, conocida como Cachaza, y su esposo, el actor brasileño André Bankoff, anunciaron que su primer hijo se llamará Asher, un nombre de origen hebreo cuyo significado se asocia con la bendición de Dios y la alegría en el hogar.

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