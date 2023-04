Carolina Braedt salió a dar algunos detalles sobre la verdadera razón por la que tomó la decisión de dar por finalizado su matrimonio con Bruno Vega. En el comunicado de Instagram que publicó, señala que ya no tenían los mismos proyectos con su aún esposo y además, sí hay vinculada una tercera persona.

“Mi relación con Bruno estaba muy deteriorada, no teníamos ciertas dinámicas de pareja y menos un proyecto de vida en común que nos siguiera uniendo. En mi viaje a París en el mes de febrero, yo decidí terminar la relación por eso dejamos de hablar en los últimos días y dar término real a la relación ni bien yo llegara a Lima”, contó la conocida ‘Fashadicti’.

“Llegando a Lima, él fue el primero y único en enterarse de que ya había conocido a otra persona y que ya no había vuelta atrás. Ese mismo día yo tomé la decisión de no dormir más en mi departamento donde ambos vivíamos y empecé a quedarme en casa de familiares y amigos cercanos. Además de estar de viaje por trabajo en los festivales de Chile y Colombia”, continua el pronunciamiento.

Empresario francés defiende su relación con Carolina Braedt

Aunque la influencer de moda no ha salido a confirmar su romance con Anders Partouche, el empresario francés no aguantó más las duras críticas que recibe Braedt y salió a defenderla.

Anders Partouche compartió un extenso comunicado, a través de una historia en Instagram que lo vincularía definitivamente a Carolina Braedt.

“Carolina viene siendo increíblemente fuerte y una mujer independiente para luchar por ella misma y su propia felicidad, querer lo mejor para ella y no quedarse los estándares sociales que la gente quiere que siga. Ella fue lo suficientemente fuerte para dejar pasar todo esto para encontrar su felicidad”.

Carolina Braedt reveló algunos detalles sobre el fin de su matrimonio con Bruno Vega y su nueva pareja salió a defenderla de críticas.

“He visto algunos comentarios misóginos increíbles, esas personas deberían ver la realidad, ya no vivimos en 1920. Las mujeres también pueden decidir lo que quieren en sus vidas. ¿Eso está tan mal? Siempre debes dedicar tu tiempo a difundir positivismo, no saques conclusiones precipitadas con la poca información que te damos. No sabes cómo tus palabras pueden afectar a otras personas y cómo pueden hacerte quedar como un estúpido si no conoces toda la historia completa”, agregó.

“Por favor vengan aquí y estaré más que feliz de tomar toda la responsabilidad de esta situación si eso los hace felices pero me mantengo en mis palabras. Y para ti Carolina, confío en ti más que en mi vida, gracias por ser tan fuerte e increíble. Te amo”, escribió en una historia de Instagram, que luego a los minutos eliminó.