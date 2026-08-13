Óscar Junior acude a declarar por caso de Naldy Saldaña | Foto: América Hoy (Captura)
Óscar Junior acude a declarar por caso de Naldy Saldaña | Foto: América Hoy (Captura)
Por Redacción EC

Óscar Custodio Junior acudió esta mañana a la sede del Depincri en San Juan de Lurigancho para brindar su declaración testimonial en la investigación contra su tío, César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz acusado por Naldy Saldaña de presuntos tocamientos indebidos, acoso y hostigamiento sexual.

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