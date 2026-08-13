Óscar Custodio Junior acudió esta mañana a la sede del Depincri en San Juan de Lurigancho para brindar su declaración testimonial en la investigación contra su tío, César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz acusado por Naldy Saldaña de presuntos tocamientos indebidos, acoso y hostigamiento sexual.

A pesar de que su abogado le recomendó guardar silencio, el actual líder del grupo de cumbia se detuvo brevemente ante los medios de comunicación y manifestó su disposición para colaborar con el proceso a cargo de la Fiscalía.

“Estamos con la hora, pero venimos a colaborar con las investigaciones. Voy a declarar todo hoy día”, sostuvo el músico antes de ingresar a la dependencia policial.

Al ser consultado sobre las declaraciones de la defensa de Sánchez Chavesta, quien sugirió una eventual reincorporación del exdirector si se prueba su inocencia, el cantante descartó tajantemente esa opción: “No, no va a regresar”.

Sobre el paradero del denunciado, quien actualmente permanece como no habido, el hijo del dueño de la orquesta afirmó desconocer su ubicación. Sin embargo, enfatizó que su familiar debe responder ante la justicia y remarcó que “tiene que cooperar”.

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Por otro lado, el artista aprovechó el contacto con la prensa para desmentir las acusaciones vertidas en redes sociales sobre presuntas burlas hacia Saldaña durante un reciente show en Tarapoto.

Respecto a los ademanes de las integrantes Analy Dávila y Fernanda Urbina, interpretados por parte del público como una ridiculización hacia Naldy, el popular ‘Senderito’ fue enfático al descartar cualquier mala intención: “Lo niego”, concluyó.