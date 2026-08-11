Este martes, las vocalistas de La Bella Luz acudieron al Depincri de San Juan de Lurigancho (SJL) para declarar dentro de la investigación tras la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta, acusado de presunto acoso sexual y tocamientos indebidos.

Desde tempranas horas, llegaron a la dependencia policial los abogados de Sánchez y Saldaña, además de las integrantes del grupo Anely Dávila, Ariana González y Fernanda Urbina, esta última acompañada por sus padres para participar en las diligencias correspondientes.

Según informó América Hoy, esta fue la primera vez que varias integrantes del grupo declararon ante las autoridades por la denuncia de Saldaña. Algunas llegaron acompañadas de familiares y evitaron pronunciarse ante la prensa, agregó el reporte.

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Denuncia contra César Sánchez continúa en investigación

Saldaña presentó una denuncia penal contra César Sánchez Chavesta por el presunto delito de acoso e intentos de tocamientos indebidos, hechos que, según su versión, habrían ocurrido en junio de 2026 durante un ensayo de La Bella Luz.

Entre las evidencias incorporadas al caso se encuentran videos registrados el 18 de junio de 2026, donde se observa un acercamiento entre el exdirector musical y la cantante en una vivienda de SJL.

Según la denuncia, Sánchez habría interceptado a Saldaña en una zona cercana a los servicios higiénicos e intentado mantener contacto físico sin su consentimiento.

El caso continúa en etapa de investigación mientras las autoridades analizan las declaraciones y elementos presentados por las partes involucradas para determinar las responsabilidades correspondientes.