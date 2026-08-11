Las investigaciones por el presunto caso de tocamientos indebidos y acoso sexual sigue en curso | Foto: Archivo GEC
Las investigaciones por el presunto caso de tocamientos indebidos y acoso sexual sigue en curso | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Este martes, las vocalistas de La Bella Luz acudieron al Depincri de San Juan de Lurigancho (SJL) para declarar dentro de la investigación tras la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta, acusado de presunto acoso sexual y tocamientos indebidos.

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