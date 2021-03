Conforme a los criterios de Saber más

Creció entre reinas y reinados de belleza. Cassandra Sánchez de Lamadrid es hija de Jessica Newton, Miss Perú Universo 1987 y actual directora de la Organización Miss Perú. Era adolescente cuando recibió la primera propuesta para participar en un certamen de belleza. Luego le llegaron muchas más y a todas se negó. Sus energías están dirigidas a crear reinas, “no a ser una de ellas”, destaca.

“Varias personas me han propuesto entrar a distintos concursos, pero creo que representar al país requiere de gran compromiso y entrega, además te tiene que apasionar el hecho de competir afuera. Y a mí me apasiona el hecho de entrenar a esas personas que van a competir afuera”, destaca Sánchez de la Madrid Newton.

—¿Jessica fue una de esas personas que te propuso competir? ¿Te motivó a seguir sus pasos?

Todo el mundo cree que mi mamá me ha inculcado a tener ciertas medidas, que siempre ha querido que sea una reina, y es todo lo contrario. He tenido la suerte de tener padres que me han enseñado a crear mi propia versión, a desarrollarla y enfocarme en ser fiel a mi esencia. Nunca he sentido la necesidad de cumplir con estándares de belleza. Comencé a trabajar desde los 18 años como soporte de, Grupo D’Elite y cuando mi mamá vuelve a tomar el tema del Miss Perú, en 2014, ingreso como coordinadora comercial, actualmente soy gerente comercial. Lo que más me gusta, lo que me enamora es el proceso por el cual pasan las chicas, cómo van descubriendo habilidades blandas que antes no tenían, cómo se vuelven más fuertes y empiezan a desarrollar una confianza que antes no veías en ellas. Me gusta mucho estar detrás, verlas crecer.

—En 2014, cuando Jessica retoma la organización del Miss Perú, esta había perdido el brillo de sus mejores tiempos. ¿Qué fue lo más retador del proceso de reconstrucción?

Lo primero que hicimos al volver fue sentar las bases y viajar por todo el país buscando a directores para que se encarguen de cada uno de los departamentos, pues hubo una época en que las chicas de Lima usaban bandas de otros departamentos y eso generó desconfianza en la plataforma. Hicimos un trabajo en equipo, arduo, tomó bastante tiempo; pero gracias a Dios logramos que el Miss Perú vuelva a brillar. Actualmente Maricielo Gamarra nos está representando en el certamen Miss Grand internacional, en Tailandia. El viernes fue aclamada como una de las mejores concursantes por su desfile en traje de baño.

—¿Qué cualidades debe tener alguien que aspira a una corona de belleza?

Debe tener un brillo especial y la encargada de ver a la persona que tiene ese brillo es mi mamá.

Relación fortalecida

—La relación que tienes con Deyvis Orosco parece haberse fortalecido durante la pandemia. Anunciaron planes de boda e hijos. ¿Cómo han logrado esa estabilidad?

Creo que es esa sinergia que tenemos ambos, yo vivo orgullosa de él y él de mí. Siempre estamos conversando acerca de lo que queremos y de cómo queremos estar como pareja. Y sí, planeamos casarnos, pero será después de la pandemia, pues no nos parece adecuado celebrar cuando el país está pasando por un momento tan complicado. Hemos preferido guarda un poco de espacio para celebrar más adelante junto a los que amamos.

—A inicios de 2019, hiciste público el romance a través de un mensaje en Instagram antes de viajar a Tailandia. ¿Qué te motivó a dar ese paso?

El post nació después de una conversación que tuve con Deyvis, justamente estaba viajando a Tailandia para el Miss Universo y dijimos por qué no, entonces lo publiqué.

—¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nació el amor?

Nadie sabe cuándo nos conocimos, lo guardamos para nosotros mismos. Pero en ese momento, ninguno de nosotros buscaba (una pareja).

—Deyvis comentó que un encuentro que tuvieron en una firma de un libro, de una amiga en común, representa un momento importante de la relación. ¿Qué otros momentos importantes han tenido?

Creo que han habido varios momentos importantes, cada vez que nos veíamos hacíamos que fuera un momento inolvidable para ambos.

—¿Qué te enamoró de Deyvis?

Independientemente del tema físico, que es un chico sumamente atractivo y guapo, me gustó que es muy real. Deyvis es una persona que no tiene caretas y te va a decir lo que piensa con la honestidad que lo caracteriza, fuera de eso es una persona imparable.

—¿Antes de conocerlo escuchabas su música?

Sí, conocía sus canciones. Me encanta oírlo cantar, componer, y cómo se entrega a su trabajo.

—Deyvis tiene una gran legión de fans, ¿cómo te llevas con ellas?

Estoy agradecida porque si no tuviera las fans que tiene, no tendría esa cantidad de chicos y chicas que lo siguen a sus conciertos ni el apoyo incondicional que siempre le muestran. Y así como yo apoyo su trabajo, Deyvis también apoya mis emprendimientos, como mi marca de colágeno Shine, un concepto en el que vengo trabajando desde hace dos años.

—¿Cómo surgió esa iniciativa?

Cuando se inició yo quería ayudar a las mujeres y a los hombres a encontrar la forma de brillar desde adentro hacia afuera, pues normalmente nos dan cosas para cubrirnos, como maquillaje y ropa. Shine, el primer producto que hemos sacado, es un colágeno tipo 1 que lo estamos importando de Italia, que ayuda a la regeneración de tejidos blandos, cabellos, elasticidad de la piel y uñas. Lo hemos mezclado con productos cien por ciento peruanos, como la kiwicha, el acaí y el maiz morado que son altos en antioxidantes. Se venderá en mi tienda virtual @casemazestore.

Cassandra Sánchez de la Madrid. (Foto: difusión / Casemaze)

