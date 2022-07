Desde que su hijo Milan llegó a su vida, Cassandra Sánchez de Lamadrid no ha dejado de compartir los tiernos momentos que pasa junto a su bebé con Deyvis Orosco, y también sobre sus experiencias como madre primeriza.

Esta vez, la hija de Jessica Newton sorprendió a propios y extraños al revelar que sufrió un ataque de pánico tras viajar por primera vez al exterior sin su hijo de ocho meses de nacido.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria narró la angustia que sintió al despertar y no ver a su bebé junto a ella, esto debido a que aún no se acostumbra a estar lejos del pequeño.

“Es la primera vez que no viajo con Milan. Y a veces pasa que viajamos y nuestro cerebro no computa que no estás en tu casa, sobre todo porque llevo varios meses con la misma rutina, en la que me levanto a ver que Milan esté bien en las madrugadas”, señaló la hija de Jessica Newton en un inicio.

La pareja del ‘Bomboncito de la cumbia” contó que al despertar para chequear a su bebé notó un cuadro que no le era familiar, acto seguido entró en un ataque de pánico que luego le generó un cuadro de estrés.

“En un momento mi cabeza solo daba vueltas. Me preguntaba: ‘¿dónde estoy?, ¿qué es ese cuadro?, ¿dónde está Milan?’. Entonces, me dio como un pequeño cuadro de estrés. Me senté en la cama, miré por la ventana y dije: ‘ay, no, hemos viajado. Todo está bien’”, agregó la empresaria.

Redes de Casemaze