La esposa del cantante Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez de Lamadrid, ha salido al frente para defender a su pareja tras las recientes controversias familiares y mediáticas que lo involucran, principalmente por sus acciones legales contra su primo Bill Orosco, afirmando que solo están enfocados en el bienestar de su familia, trabajo, así como el cumplimiento de sus metas profesionales y empresariales.

Al ser entrevistada por América Espectáculos, Sánchez aclaró: “Creo que cuando uno está centrado en sus prioridades, que en nuestro caso es nuestra familia, nuestros sueños y trabajar por lo que queremos, rara vez algo te perturba”, expresó Cassandra, para agregar: “Enfóquense en lo que realmente importa en sus corazones y pongan todo en manos de Dios”.

El conflicto entre Deyvis y su primo estalló cuando este último lo acusó públicamente de haber solicitado a Indecopi que se impidiera el uso del apellido familiar en su nombre artístico, asegurando que dicha acción podría obstaculizar el crecimiento de su carrera musical, que actualmente está en auge.

Por su parte, Deyvis Orosco rompió su silencio y reveló: “Los temas legales son vistos por mi área legal. Hace mucho tiempo dejé de ser una persona, me convertí en un producto”. En relación a la prohibición de usar el apellido Orosco, Deyvis fue cauteloso y prefirió no entrar en detalles, mencionando que existen situaciones internas que han influido en esas decisiones. “Lamento que el público no esté enterado del trasfondo de los temas internos”, señaló.

Recientemente, el cantante celebró su primer aniversario de matrimonio con Cassandra, quien destacó que su principal objetivo es continuar persiguiendo sus sueños y mantener la armonía familiar. Además, el hijo de Johnny Orosco conmemoró el final de su telenovela biográfica, transmitida por América TV, celebrando con un concierto en el Parque de la Exposición.

