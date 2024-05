Cassandra Sánchez De Lamadrid se pronunció sobre los rumores que han circulado en las últimas semanas sobre una posible crisis matrimonial con Deyvis Orosco. Estas especulaciones se dieron luego que la hija de Jessica Newton hiciera una preocupante publicación, el cual sus seguidores interpretaron como una indicación de problemas en su relación.

“Un sabio dijo: ‘Primero duele, después te da rabia y termina dándote risa, así se cierran las etapas’”, se lee en la publicación que hizo Cassandra en sus redes sociales, donde no ha publicado fotos y videos con el ‘Bomboncito’ desde hace algunos días.

Ante ello, la empresaria decidió aclarar la verdadera situación de su matrimonio con el músico. “Siento que las personas no se deben dejar llevar por el clickbait que usan las diferentes plataformas sociales en general para poder generar tráfico a sus redes o webs”, dijo a ‘America Hoy’.

“Actualmente estamos enfocados en nuestra hermosa familia y en nuestras metas profesionales. Será un año lleno de proyectos para ambos, pero tengo la suerte de estar en una relación con un hombre que no solo me motiva con sus acciones para siempre trabajar por mis sueños, sino que me da la seguridad para poder salir a comerme el mundo. Por eso, me resultan tan curiosos estos titulares sin fundamentos”, agregó.

Por otro lado, Cassandra fue consultada sobre las recientes declaraciones de Andrea San Martín, quien señaló que todas sus exparejas, incluido Deyvis Orosco, le fueron infieles en algún momento.

“Creo que Deyvis es una persona pública y es parte de ello que, tanto el presente como el pasado, siempre sean comentados”, contestó tranquilamente.