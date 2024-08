La exproductora de televisión Cathy Sáenz, recordada por su trabajo al frente de conocidos realities como “Esto es guerra” y “Combate”, recurrió a sus redes sociales para contar a sus seguidores que ha sido diagnosticada con cáncer de mama.

En su comunicado, Cathy Sáenz reveló que hace un par de semanas fue operada del cáncer de mama y que la intervención fue exitosa; sin embargo, ahora empieza la etapa de radioterapias.

“Durante los últimos días, muchos de ustedes me han preguntado qué tengo, qué me pasa. He decidido que es momento de contarles: Hace dos semanas, me operaron de cáncer a la mama. La operación fue un éxito y lograron retirar toda la lesión”, contó Cathy Sáenz.

“Ahora toca un procedimiento inevitable; las radioterapias. Es por eso que me tomaré un tiempo... hay prioridades en esta vida y la salud es una de ellas. Quiero descansar, para poder recuperarme al 100%. Estoy bien y sé que lo seguiré estando. Agradezco infinitamente el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mis hermanas, de la vida, de mi novio. Y sé que, después de este mensaje, ¡también agradeceré su apoyo y energía bonita!”, añadió.

Finalmente, Cathy Sáenz aseguró que se tomará un tiempo para procesar el difícil momento y que, si bien siente miedo, “la vida tiene emociones más bonitas”. Además, invitó a sus seguidores a hacerse los despistajes respectivos.

“Más adelante, prometo contarles a detalle y enseñarles todo sobre este proceso… hay que darle con todo. Les pido que realicen sus chequeos preventivos todos los años, es más importante de lo que creen. ‘No somos TV’ está en las mejores manos. Volveré a trabajar de a pocos, siempre y cuando me sienta mejor. Me tomaré este tiempo para agradecer, disfrutar y ser mucho más consciente de la alegría de vivir. Los quiero mucho”, finalizó en su carta.

Como era de esperarse, amigos y colegas del mundo del entretenimiento le enviaron mensajes de aliento. Destacan los comentarios de Anthony Aranda, Jorge Luna, Angie Arizaga, Katia Palma, Luciana Fuster, Mathías Brivio, entre otros.

