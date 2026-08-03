Cati Caballero sorprendió al revelar que muy pronto se convertirá en abuela, por primera vez, a sus 45 años. La exmodelo de “Habacilar” compartió un emotivo video en sus redes sociales donde contó que viajará a México para acompañar a su hija Ale Feldmuth en el nacimiento de su bebé.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cati Caballero compartió un video y reveló que todavía le cuesta decir en voz alta que será abuela. Sin embargo, aseguró que la emoción supera cualquier otra sensación y que espera con ansias conocer al nuevo integrante de su familia.

“Estoy a solo un mes de mi viaje a México y ya les conté que... voy a ser abuela. ¡Ay! Todavía me cuesta decirlo”, dijo en su video, donde aparece notablemente emocionada.

Cati Caballero anuncia que será abuela por primera vez a los 45 años. (Foto: Instagram / @cati_caballero)

Asimismo, Cati Caballero explicó que se encuentra ultimando los preparativos antes de viajar a México, país donde reside su hija junto a su esposo. Incluso mostró cómo recorría una tienda especializada en artículos para bebés para adquirir los últimos accesorios que harán falta para la llegada de su nieto.

La exmodelo también comentó que acompañar a su hija en este proceso le ha permitido revivir muchas emociones de la maternidad. Entre risas, señaló que siente como si fuera a convertirse en mamá otra vez. “Me siento así como si fuera a ser mamá otra vez, pero estoy demasiado feliz con la llegada del bebé”, comentó.

Hija de Cati Caballero

Ale Feldmuth, hija mayor de Cati Caballero, reside actualmente en México junto a su esposo, Emi Cantú. La joven compartió a través de sus redes sociales que está esperando a su primer hijo. “Eres un sueño, el mejor regalo que el Señor nos pudo dar. No podemos esperar a conocerte. Te amamos tanto, bebé”, escribió.

Ante la noticia, Cati Caballero, compartió su emoción con un mensaje lleno de felicidad: “Oficialmente ya lo puedo compartir: vamos a ser abuelos y nuestro corazón explota de felicidad. Gracias, Señor, por este regalo… los amamos”.