Cati Caballero anuncia que será abuela por primera vez a los 45 años. (Foto: Instagram / @cati_caballero)
Cati Caballero anuncia que será abuela por primera vez a los 45 años. (Foto: Instagram / @cati_caballero)
Por Redacción EC

Cati Caballero sorprendió al revelar que muy pronto se convertirá en abuela, por primera vez, a sus 45 años. La exmodelo de “Habacilar” compartió un emotivo video en sus redes sociales donde contó que viajará a México para acompañar a su hija Ale Feldmuth en el nacimiento de su bebé.

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