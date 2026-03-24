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Celine Aguirre confirmó desde una clínica que no continuará en el reality "La Granja VIP" por problemas de salud. (Foto: Captura de YouTube / "La Granja VIP")
Celine Aguirre confirmó desde una clínica que no continuará en el reality "La Granja VIP" por problemas de salud. (Foto: Captura de YouTube / "La Granja VIP")
Por Redacción EC

Celine Aguirre no continuará en el programa “La Granja VIP”, luego de presentar problemas de salud que obligaron su salida definitiva del reality de convivencia. La actriz se encuentra en la clínica llevando el tratamiento indicado por los doctores.

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