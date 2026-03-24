Celine Aguirre no continuará en el programa “La Granja VIP”, luego de presentar problemas de salud que obligaron su salida definitiva del reality de convivencia. La actriz se encuentra en la clínica llevando el tratamiento indicado por los doctores.

Durante los primeros días del reality “La Granja VIP”, Celine Aguirre ya había mostrado signos de malestar y al parecer ya venía con una tos persistente que fue empeorando días después.

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El domingo 22 de marzo, la actriz se descompensó, lo que obligó su traslado inmediato a una clínica para que la revisen. Un día después, Celine envió un mensaje a sus compañeros e informó que no continuará en el reality de convivencia por problemas de salud.

Celine envió un mensaje a sus compañeros e informó que no continuará en el reality de convivencia por problemas de salud. (Foto: Captura de YouTube / "La Granja VIP")

“No voy a poder seguir más en competencia, estoy en la clínica desde ayer. Pregunté si puedo volver, pero los médicos me dicen que por mi salud que no. Me muero de la pena porque quería estar ahí”, dijo desde el centro de salud donde guarda reposo.

Afectada por la situación y con una tristeza profunda, Celine les pidió a sus compañeros de reality que sigan adelante y que se apoyen entre todos.

“Estoy muy contenta porque sé que lo di todo, me ha encantado estar esta semana, conocerlos. A ti, Mónica, Yiddá Eslava y a Pamela López. Por favor luchen, sigan siendo honestos. Esten seguros que me voy a recuperar porque soy una guerrera, voy a salir adelante. Los quiero”, comentó Celine.

La salida de Celine Aguirre impactó emocionalmente al resto de participantes, quienes no pudieron ocultar su tristeza. Algunos de ellos incluso rompieron en llanto al escuchar su despedida, tal es el caso de Mónica Torres y Yiddá Eslava.

“Es una mujer admirable, increíble; ha estado mal, pero ha estado atendiendo a todos sus compañeros, en la cocina, presta a hacer cosas, nunca se quejó, no puso ‘peros’. Me duele mucho porque es mi compañera, dormíamos cama a cama y nos reíamos”, dijo Mónica.

Por su parte, la producción de “La Granja VIP” decidió priorizar la salud de la actriz y respetar las indicaciones médicas.