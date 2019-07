Yo soy: ¿Qué fue de César Osorio, imitador de Axl Rose?

A lo largo de las 23 temporadas de "Yo soy" han desfilado cientos de participantes, de los cuales solo algunos dieron que hablar por su carácter rebelde, como es el caso de César Osorio, imitador del líder de Guns N" Roses, Axl Rose.

Osorio generó controversia durante su paso por el programa de imitación y canto de Latina. En junio del 2012, lanzó una dura critica hacia el Poder Judicial, cuando se le consultó el motivo de su participación en el programa.

"Mi mamá tiene un problema grave en su casa. Hablando francamente el Poder Judicial es una corrupción de primera y gracias a eso está en ese problema serio. Lo primero que haría (si ganara) es solucionar ese problema. Si les gusta que le rompan la mano, pues les rompemos la mano”, dijo el participante, dejando sorprendidos a los integrantes del jurado de "Yo soy".

Axl también puso en tela de juicio las reglas del programa, pues considera que siendo los votos del público preponderantes para la elección del ganador, no siempre gana el mejor.

César Osorio fue el eterno favorito de la competencia, pero nunca logró ganar.

Tras su salida del programa, reconoció que los comentarios negativos en redes sociales le dan fuerzas para salir adelante, aunque a veces no puede evitar molestarse.

“Me hace sentir mal que me digan drogadicto y me molesta muchísimo que me agredan tan fuerte porque dicen que no me sale la imitación de Axl Rose. Yo estoy totalmente en contra con ese tipo de actitud”, dijo en su momento.

Han pasado siete años desde que César Osorio pisó por primera vez "Yo soy" y sigue ligado a la música. Es vocalista de la banda AGI-TC, con la cual recorre el Perú llevando lo mejor del rock nacional e internacional.