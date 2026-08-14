En su encuentro con la prensa, el director musical evitó responder las preguntas | Foto: Amor y Fuego (Captura)
En su encuentro con la prensa, el director musical evitó responder las preguntas | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Por Redacción EC

César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, acudió este viernes 14 de agosto al Depincri de San Juan de Lurigancho (SJL) para declarar por la denuncia presentada en su contra por Naldy Saldaña, quien lo acusa de presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual, en una diligencia que se extendió por aproximadamente cuatro horas.

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