César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, acudió este viernes 14 de agosto al Depincri de San Juan de Lurigancho (SJL) para declarar por la denuncia presentada en su contra por Naldy Saldaña, quien lo acusa de presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual, en una diligencia que se extendió por aproximadamente cuatro horas.

Según reportes de ‘América Hoy’, el músico llegó a la sede policial cerca de las 7:30 a.m., pese a que su declaración estaba programada para horas después, acompañado de su abogado, permaneciendo en la dependencia mientras se desarrollaban las diligencias.

Según el reporte del programa, la diligencia se retrasó debido a que la fiscal a cargo del caso se encontraba realizando otras actividades.

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Tras finalizar su manifestación, César Sánchez salió del lugar sin brindar declaraciones a los medios de comunicación. Luego, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ registraron el momento en que abordó un vehículo con la cabeza baja y evitó responder las preguntas.

Luego de su salida de la dependencia policial, el músico fue captado en un centro comercial de SJL. Al notar la presencia de la prensa, ingresó a un local y posteriormente salió durante el II Simulacro Nacional Multipeligro realizado este viernes.

En los exteriores del establecimiento, algunas personas reconocieron al músico y expresaron su rechazo con gritos como “asqueroso”, “depredador” y “justicia”. Sin embargo, este prefirió no responder.

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Investigación contra César Sánchez continúa

La diligencia de Sánchez Chavesta ocurrió un día después de que Naldy Saldaña acudiera a la misma dependencia policial para brindar su declaración por la denuncia presentada en su contra.

La cantante denunció presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual durante un ensayo del grupo en SJL, cuando se dirigía al baño del establecimiento.

La investigación continúa en manos de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de SJL, mientras las autoridades recogen declaraciones de otros miembros de la orquesta.