El cantante César Vega sorprendió a sus fans al compartir un mensaje en el que habría anunciado su alejamiento de los escenarios y un posible retiro temporal de la música. El anuncio lo hizo mediante sus redes sociales.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, el popular salsero peruano publicó un llamativo mensaje que preocupó a sus fans. Y es que, en su post, agradeció a la música y anunció que se alejará por un tiempo indeterminado.

“Muchas gracias por todo querida música. Jamás pensé separarme de ti, pero estoy seguro que nos veremos pronto. Gracias por todo mi gente, que siga viviendo la salsa”, escribió Vega en su mensaje.

Si bien no explicó los motivos de su posible alejamiento, César Vega dejo abierta la posibilidad de volver a la música en un futuro no tan lejano.

César Vega se retira de la música de manera temporal. (Foto: @cesarvegaperu).

Como se recuerda, los primeros días de febrero, el cantante César Vega fue detenido por la Policía Nacional del Perú por manejar en estado de ebriedad y realizar maniobras temerarias en Miraflores.

Tras este hecho, el salsero recurrió a sus redes sociales para disculparse con sus seguidores y hacer un mea culpa. “Hay veces en la vida donde uno la pasa mal, pierde un poco el rumbo y comete errores, yo cometí uno del cual me arrepiento. Mi juventud, mi inexperiencia y mi irresponsabilidad me jugaron una mala pasada y no busco excusa alguna para remediarlo, al contrario, estuve siempre dispuesto a afrontar cada uno de mis errores desde que decidí ser cantante o como algunos me llaman “un personaje público”, señaló en su post.