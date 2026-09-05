El funcionario responsabilizó a rivales políticos por involucrar a su hija en la controversia | Foto: Instagram (@sergio_cheky_baigorria) / Archivo GEC / Composición EC
El funcionario responsabilizó a rivales políticos por involucrar a su hija en la controversia | Foto: Instagram (@sergio_cheky_baigorria) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Luego de que Alejandra Baigorria fuera involucrada en una denuncia por presunto abandono animal en Chaclacayo, su padre, Sergio Baigorria, quien es alcalde del distrito, salió en su defensa, pidiendo que “no se metan” con su familia y anunció que tomará medidas legales.

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