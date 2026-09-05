Luego de que Alejandra Baigorria fuera involucrada en una denuncia por presunto abandono animal en Chaclacayo, su padre, Sergio Baigorria, quien es alcalde del distrito, salió en su defensa, pidiendo que “no se metan” con su familia y anunció que tomará medidas legales.

“Es una patraña que nos están haciendo por una candidata o algunos candidatos que se quieren presentar a la municipalidad”, dijo el burgomaestre, para luego enfatizar: “ El alcalde soy yo, y no voy a aceptar que se metan con la familia, ya tomaré medidas legales ” , afirmó Sergio.

¿Qué respondió Alejandra Baigorria?

Por su parte, la empresaria declaró en sus redes sociales que no ejerce ningún cargo público, asegurando que se busca politizar su nombre en este caso.

“¿Será que están haciendo una guerra política y usando mi nombre? Hay que investigar”, dijo primero, añadiendo: “Si es con el tema de mi papá, vayan al Instagram de mi papá y hablen con él. Dejen de achacarme a mí responsabilidades porque yo no tengo nada que ver. Quieren politizar mi nombre y yo no soy política”, afirmó.

Y es que, frente a la situación del albergue ‘Las Retamas’, voluntarias también exigieron el apoyo de Alejandra, al recordarle que respaldó a su padre durante la campaña electoral. “Que por favor venga a darnos siquiera un poco de alimento para los perros”, expresó una de las ciudadanas.

Sobre la denuncia: ¿qué ocurrió en el albergue de animales de Chaclacayo?

La controversia surgió luego de que vecinos y activistas señalaran al municipio por presuntamente incumplir un mandato de la Fiscalía emitido el 24 de agosto de 2026.

Según un reporte de “Magaly TV, La Firme”, en aquella fecha las autoridades ejecutaron un allanamiento en un predio tras verificar las condiciones de insalubridad en las que vivían 32 perros y 19 gatos bajo la custodia de una inquilina identificada como María Merino.

32 perros y 19 gatos conformarían el albergue ubicado en Chaclacayo | Foto: Magaly TV

De acuerdo con el informe, el Ministerio Público le retiró la custodia a Merino y transfirió temporalmente la protección de las 51 mascotas a la Municipalidad de Chaclacayo, fijando un plazo de 30 días para garantizar su alimentación, salubridad y reubicación.

Sin embargo, activistas, residentes y la propietaria del inmueble, Diose Osorio, manifestaron que el municipio no asumió la manutención requerida, indicando que alegó falta de presupuesto y de un espacio adecuado.

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Sin embargo, Sergio Baigorria rechazó las acusaciones contra su gestión y sostuvo que la notificación fiscal ingresó recién el 3 de septiembre, para luego señalar que, al viernes 4 de setiembre, la comuna entregó 167 kilos de alimento para canes y 29 kilos para felinos.

Asimismo, detalló que afronta un obstáculo legal con la exinquilina del inmueble, quien le envió una carta notarial exigiendo el cese de donaciones o reubicaciones de los animales de su propiedad bajo apercibimiento legal.

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