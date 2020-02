El cantante Deyvis Orosco se sumó al éxito de la telenovela “Chapa tu combi” y presentó el videoclip del tema “Por ti” junto a los actores principales de la ficción, esto como un regalo para sus fanáticos por San Valentín.

En coordinación con Del Barrio Producciones, el popular ‘Bomboncito de la cumbia’ decidió lanzar el video del popular single compuesto por Juan Carlos Fernández y interpretada por Deyvis Orosco.

El single en mención identifica a la pareja protagonista de la exitosa producción “Chapa Tu Combi”, en donde se puede apreciar el amor que se tiene Paloma (Daniela Feijoó) y Henry (Emanuel Soriano).

El videoclip estrenó en las redes de Del Barrio Producciones y en primicia en el programa “En Boca de Todos”. Por su parte Orosco, quien se ha convertido en una de las más importantes figuras del medio musical de nuestro país, manifestó su satisfacción por haber sido parte de este importante proyecto.

“Cuando Michelle (Alexander) me invitó a participar de ‘Chapa tu combi’, lo tomé encantado, no solo interpreto el tema de la pareja principal, sino que también he participado de algunas escenas. No hay duda de la calidad de las producciones de Del Barrio y ahora me siento contento de que hayamos realizado el video del tema ‘Por ti’”, dijo el artista.

Asimismo, Deyvis Orosco anunció que este viernes 14 de febrero estará junto a los protagonistas de “Chapa Tu Combi” a las 5 de la tarde en el centro comercial Minka del Callao, para tomarse fotografías y compartir un grato momento con sus fans.