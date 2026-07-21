El programa “Chapa tu Money” finalmente dio el salto de las plataformas digitales a la televisión abierta y debutó el último fin de semana por la señal de América Televisión con una gran aceptación. La producción, conducida por Mateo Garrido Lecca, fue la gran sorpresa al ubicarse en el top 5 de programas más vistos del sábado 18 de julio.

Según los datos de audiencia difundidos tras su primera emisión, el espacio logró 10,1 puntos de rating en Lima, una cifra que le permitió ubicarse en el cuarto lugar de las propuestas más vistas de su horario durante la noche del sábado. El resultado fue considerado positivo por tratarse de un estreno y por competir en una franja tradicionalmente disputada.

“Chapa tu Money” mantiene la dinámica de juegos, improvisación y humor que caracteriza a su versión digital. En cada edición, los participantes compiten por acumular dinero que finalmente puede ser ganado por miembros del público, una fórmula que ha conectado con los espectadores desde sus primeras temporadas en plataformas digitales.

“Chapa tu Money” tuvo buen debut en la televisión. (Foto: Captura de video / Chapa tu Money)

El elenco está conformado por diversas figuras de la comedia y el entretenimiento, entre ellas Andrés Salas, Patricia Portocarrero, Natalia Salas, Saskia Bernaola, Dayanita y Goncho Iglesias, quienes participan en retos y dinámicas que buscan generar situaciones inesperadas y divertidas.

Sobre el rating

Si bien “Chapa tu Money” debutó con auspiciosas cifras, hay que recordar que el primer lugar fue para “El reventonazo de la Chola”, que hizo 12.1 puntos. Luego, se ubicó “Los milagros de la Rosa de Guadalupe”, con emisiones que llegaron a los 11.9 y 9.5 puntos.

“Chapa tu Money” tuvo buen debut en la televisión. (Foto: Captura de video / Chapa tu Money)

Al otro lado de la tabla, la película “Cruella”, emitida por ATV, obtuvo 3.2 puntos; “JB Noticias”, de Panamericana Televisión, hizo 3.1; mientras que “Me caigo de risa”, de Latina, consiguió tan solo 2.4 puntos. Cabe destacar que estas cifras corresponden al promedio de cada programa en su propio horario y duración.