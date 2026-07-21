“Chapa tu money”, formato nacido en streaming con No Somos TV, llega a la televisión de la mano de América en el horario estelar de los sábados, a las 10 p.m. (Foto: No Somos TV/ @josuemerinov)
“Chapa tu money”, formato nacido en streaming con No Somos TV, llega a la televisión de la mano de América en el horario estelar de los sábados, a las 10 p.m. (Foto: No Somos TV/ @josuemerinov)
Por Redacción EC

El programa “Chapa tu Money” finalmente dio el salto de las plataformas digitales a la televisión abierta y debutó el último fin de semana por la señal de América Televisión con una gran aceptación. La producción, conducida por Mateo Garrido Lecca, fue la gran sorpresa al ubicarse en el top 5 de programas más vistos del sábado 18 de julio.

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