Pocos personajes son tan queridos por el público que habla español como María Antonieta de las Nieves (67), más conocida por su rol como la Chilindrina en la comedia "El Chavo del 8". Ella tuvo que poner freno a sus actividades por un problema de salud.

Como reporta el diario mexicano El Universal, María Antonieta de las Nieves se encontraba en Los Ángeles (Estados Unidos) para desarrollar su gira de despedida. Entonces se sintió indispuesta y debió seguir el consejo de sus médicos.

"Estoy, gracias a Dios, bien. Lo que tuve fue una bronquitis asmática que me impedía desempeñarme bien en mi show. No podía ni hablar y cada que daba una función se me dificultaba hacerlo; mientras actuaba sentía como que me faltaba el aire y no podía respirar. (...) Estaba en Los Ángeles y aunque yo quería continuar, los médicos me recomendaron estar en reposo y recuperarme", contó la actriz de "El Chavo del Ocho".

Como la Chilindrina debió suspender sus actividades solo una semana después de haberlas iniciado, alguien tuvo que reemplazarla. "Le pedí a mi amigo Carlos Villagrán (Quico) que si me podía suplir en la gira por Estados Unidos y aceptó con gusto, cosa que le agradezco", dijo.

Décadas después de acabar "El Chavo del 8", la Chilindrina continúa como uno de los personajes más recordados de la televisión, al punto de que Netflix contrató a María Antonieta de las Nieves para protagonizar un comercial de la serie de televisión "Stranger Things".